Mario Irminger serait pour la suppression des coopératives régionales au profit d'une organisation centrale.

Migros se prépare à l'un des plus grands changements de son histoire

Migros étudie en secret une profonde réorganisation qui pourrait faire disparaître ses dix coopératives régionales. Deux scénarios seraient sur la table.

Joel Espi Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Depuis quelques années, le maître mot du géant orange semble être «changer, et changer encore». Et comme le rapportait dimanche la NZZ am Sonntag, ce changement d'organisation pourrait bien être le plus important depuis sa transformation en coopérative, en 1941.

C'est à cette époque que le groupe a été organisé par son fondateur, Gottlieb Duttweiler, sous forme de coopérative. Comme l'écrit la NZZ: «des antennes régionales fortes et une autorité centrale limitée». En gros, le modèle fédéral helvétique, mais appliqué à une chaîne de supermarchés.

Les régions perdraient leur pouvoir

Mais cette base pourrait sauter, révèle le journal dominical. Dix régions, cela signifie des doublons dans la gestion, des conflits de compétences, et une organisation nationale bien plus lourde et plus lente. Il en va ainsi, par exemple, pour la communication de Migros. La NZZ am Sonntag rappelle qu'outre une division centrale à Zurich, chaque région possède son propre service marketing.

La répartition par région est au coeur du fonctionnement de Migros En Suisse romande, les différentes coopératives ne sont pas tout à fait des antennes cantonales, mais fonctionnent comme des entreprises régionales. On trouve ainsi Migros Genève - qui gère également Nyon et Gland - , Migros Vaud et Migros Valais. Migros Neuchâtel-Fribourg constitue une entité à part entière qui touche 5 cantons.

Au niveau national, les coopératives sont elles aussi réparties en régions. Celle de Zurich gère également une partie de la Suisse centrale, tandis que Migros Suisse occidentale couvre une partie de Zurich, Saint-Gall, les Grisons ou le Liechtenstein. Pour le 100e anniversaire, Mario Irminger a tenté de raviver l'esprit Migros avec les légendaires camions de vente. Image: Andrea Zahler

Les temps sont durs et le secteur est devenu ultraconcurrentiel, notamment depuis l'arrivée des discounters allemands Lidl et Aldi. Le géant orange se retrouve ainsi forcé à devenir plus efficace pour faire baisser ses propres coûts.

Il y a aussi le souci du commerce en ligne 👇🏼 Pourquoi Migros et Coop peinent à convaincre les Suisses en ligne

«Vision 2035», une stratégie top secrète

Dans les coulisses, une opération est donc actuellement en route, explique la NZZ am Sonntag, qui s'est entretenue avec plusieurs sources anonymes au sein du groupe. Celles-ci expliquent que la marque au M explorerait actuellement deux options pour une future gestion, nommée «Vision 2035»:

Réduire le nombre de coopératives régionales de 10 à 3. Une pour la Suisse orientale, une pour la Suisse centrale et une pour la Suisse occidentale. Fusionner toutes les coopératives et les regrouper dans une structure unique.

C'est l'option 2 qui aurait les faveurs du directeur général du groupe, Mario Irminger. Interrogée, Migros ne nie pas qu'une réflexion sur son organisation est en cours. La NZZ am Sonntag rapporte ses mots:

«A ce jour, aucune décision n'a été prise à ce sujet»

Une telle révolution n'est donc pas encore actée. Il faudrait en effet accepter cette organisation par le biais d'un référendum interne. Ce serait donc au quelque 2,3 millions de coopérateurs de se prononcer, ceci alors qu'une majorité de deux tiers est requise, selon les statuts du groupe, et que les coopérateurs ont montré, par le passé, leur attachement aux traditions, comme en atteste le refus de lever l'interdiction de vendre de l'alcool en 2022.

Les temps sont durs

Selon les sources de la NZZ am Sonntag, Migros étudierait également des pistes juridiques permettant de mener la réforme sans soumettre le projet aux coopérateurs. Mais cette stratégie pourrait entacher sa réputation, rappelle la NZZ am Sonntag. Car une telle refonte pourrait également entraîner d'importantes suppressions de postes: selon le jouranl alémnaique, une réduction d'effectifs de grande ampleur en serait la conséquence logique.

Le géant orange vient de vivre une importante restructuration en se séparant de toutes ses activités non-rentables. Comme le rappelait Le Temps, en 2025, les effectifs du groupe sont passés de de 99 000 à 92 000 personnes, notamment à la suite de la vente de plusieurs filiales.

Sans la vente de ces activités, le bénéfice de Migros aurait été en diminution. Sur le coeur de son activité, Migros a un bénéfice opérationnel de 812 millions de francs, contre 924 millions en 2024, soit une baisse de 12%.