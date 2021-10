Vidéo

Frère et sœur, ils innovent pour lutter contre la précarité menstruelle

Ils s'attaquent à la précarité menstruelle avec le bio et l'inventivité. Alona et Nathan, frère et soeur lausannois, ont lancé avec un troisième jeune Romand une plateforme participative qui donne à toutes les personnes menstruées l'accès à des protections hygiéniques saines.

BloodyCycle fonctionne sur un principe de redistribution simple. On y achète ses serviettes et ses tampons bios à des prix flexibles. Résultat: ceux qui paient davantage aident ceux qui ont moins de moyens à acquérir …