Le bénéfice de Credit Suisse recule de 20,5%

Le syndicat Unia dispose d'une fortune de près d'un milliard de francs

Le plus grand syndicat de Suisse vient de publier ses chiffres: le représentant des intérêts des travailleurs reposait l'an passé sur une fortune de 836 millions de francs.

La nouvelle avait fait passablement jaser ces dernières semaines à la suite des révélations du Tages Anzeiger: le plus grand syndicat de Suisse, qui compte 180'000 membres, serait par la même occasion le plus riche. L'organisation gère également la plus importante caisse de chômage de Suisse.

Par souci de transparence, l'organisation a rendu publiques ses comptes sur son site internet ce vendredi. Le chiffre a de quoi impressionner: l'année dernière, le syndicat disposait d'une fortune de 836 …