Florian Teuteberg, directeur général et cofondateur de Digitec Galaxus, prend la présidence du Conseil d'administration de Migros Online. Image: GAETAN BALLY

Migros remanie en profondeur une division «stratégique»

Le conseil d’administration de la branche en ligne accueille désormais des représentants de Digitec Galaxus, ainsi que le patron de la Migros lui-même.

Pascal Michel Suivez-moi

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Le supermarché en ligne de la Migros connaît un important remaniement. Le détaillant annonçait récemment que la directrice actuelle de Migros Online quitterait son poste l’an prochain, après cinq ans à sa tête. La direction de la Migros veut désormais également faire bouger les lignes au sein du conseil d’administration. Florian Teuteberg, directeur général et cofondateur de Digitec Galaxus, en prend la présidence.

Comme l’indique la Migros, Oliver Herren, cofondateur de Digitec Galaxus, ainsi que Hendrik Blenken Blijdenstein rejoignent également le conseil. Le patron de la Migros, Mario Irminger, entend lui aussi peser davantage sur le commerce en ligne. Il siégera au sein de cet organe stratégique aux côtés de Peter Diethelm, responsable des supermarchés du groupe Migros. Dans le même temps, Reto Sopranetti, patron de Migros Aar, et Michel Gruber, responsable du commerce de la Migros, quittent le conseil d’administration.

D’autres facteurs de réussite pour Migros Online

La Migros explique vouloir ainsi créer «les conditions nécessaires à la poursuite de ce développement stratégique». Concrètement, le détaillant veut mieux atteindre sa clientèle en ligne. Le défi tient au fait que «le commerce alimentaire en ligne obéit à d’autres facteurs de réussite que le commerce en magasin». Les besoins de la clientèle en ligne se différencient eux aussi de plus en plus.

Pour mieux toucher ce public, Migros Online bénéficiera désormais d’une plus grande autonomie, indique l’entreprise. Elle constituera à l’avenir une unité distincte au sein du secteur d’activité «Online Retail», qui regroupera donc Migros Online et Digitec Galaxus. Les deux entreprises resteront indépendantes.

La Migros nourrit de grandes ambitions pour son commerce en ligne. Elle a récemment considérablement étoffé son assortiment et mis en service un nouveau centre de distribution à Regensdorf (ZH). La très grande majorité des clients continue néanmoins d’acheter ses produits alimentaires en magasin. (trad. hun)