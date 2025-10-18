Keystone

UBS est cassée

Samedi matin, de nombreux clients d’UBS disent avoir été confrontés à une panne généralisée, qui paralyse plusieurs services de la banque.

L’accès à la plateforme d’e-banking était impossible samedi matin, relaient des utilisateurs, et nos confrères de 20 minutes. En tentant de se connecter, les utilisateurs recevaient un message indiquant que « le service souhaité est actuellement hors ligne ».



Selon UBS, le problème a été identifié et ses équipes techniques «travaillent aussi vite que possible» pour rétablir la situation.

dr

Rétablir le service

La panne ne se limite pas à l’e-banking: plusieurs clients ont également signalé des dysfonctionnements sur l’application de paiement Twint.

Le site officiel du service a confirmé que l’application UBS TWINT était «indisponible ou seulement partiellement fonctionnelle» en raison de problèmes techniques chez UBS. La banque affirme «travailler d’arrache-pied pour rétablir le service dans les plus brefs délais».

Les signalements de clients se sont multipliés sur la plateforme Allestörungen.ch, où plus de 280 personnes ont rapporté des difficultés, aussi bien pour se connecter à leur compte en ligne que pour effectuer des retraits aux distributeurs automatiques.

dg