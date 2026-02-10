La paire euro-franc suisse a reculé à 0,9130 lundi soir, contre 0,9169 le matin (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Le franc suisse atteint un niveau record

Début de semaine marqué par le repli du dollar, tandis que le franc suisse fait un bond historique face à l’euro.

Le dollar américain était de nouveau sous pression en début de semaine. Mais le franc suisse a atteint des niveaux records, notamment face à l'euro.

Lundi, le dollar est passé sous la barre des 0,77 et s’échangeait à précisément 0,7659 franc suisse. Fin janvier, on était même descendu sous les 0,7605, ou le chiffre le plus bas depuis 2011.

Face à l’euro, le franc s’est également nettement apprécié lundi. La paire euro-franc suisse a reculé à 0,9130, contre 0,9169 le matin, et a même inscrit un nouveau plus record historique en chutant jusqu'à 0,9127 en fin d’après-midi.

Intervenir?

Valiant Bank s’est ainsi demandé si, compte tenu de la vigueur du franc, des mesures de la Banque nationale suisse (BNS) n'étaient pas à envisager. Le président de la BNS, Martin Schlegel, a reconnu la semaine dernière que la situation n'était effectivement «pas simple».

Valiant estime toutefois que, tant que le franc ne s’apprécie pas brusquement ou de manière nettement plus marquée, la BNS restera pour l’instant en retrait, au détriment du secteur exportateur.

Pression alimentée par une dépêche de presse

Dans le même temps, la paire euro-dollar américain est montée à 1,1920 en fin de soirée, contre 1,1848 tôt le matin — soit à son plus haut depuis fin janvier.

La pression sur le dollar aurait été alimentée par une dépêche de l’agence de presse Bloomberg, selon laquelle des responsables chinois auraient exhorté les banques du pays à limiter leurs achats d’obligations du Trésor américain. (hkl/sda/awp)