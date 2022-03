La station de Crans-Montana. image: shutterstock

Ces riches touristes russes qui vont devoir quitter les stations de ski suisses

Dans la chic station valaisanne de Crans-Montana, les touristes russes encore présents vont devoir partir de Suisse, conformément aux sanctions prises par le Conseil fédéral. Pour le secteur touristique, le manque à gagner s'annonce élevé.

Il reste deux familles russes au Grand Hôtel du Golf, l’un des 5 étoiles de Crans-Montana, en Valais. «Elles sont de Moscou, mais là, elles vont certainement partir aux Maldives, étant donnée la situation en Ukraine et en Russie», rapporte François Rielle, le propriétaire de ce palace valaisan. Un visa n’est pas nécessaire pour entrer aux Maldives, la perle de l’océan Indien, où il fait très beau actuellement.

Les touristes russes encore présents en Suisse vont devoir quitter le territoire helvétique à l’expiration de leur visa de séjour, le Conseil fédéral ayant déclaré lundi les citoyens russes persona non grata sur le sol de la Confédération. Un autre problème urgent se pose à eux: l’accès à l’argent. Comme l’explique à watson un membre de l’office du tourisme de Crans-Montana, leurs cartes de crédit, éditées par des banques russes, dorénavant ne fonctionnent plus en Suisse. Mais beaucoup d’entre eux ont du liquide en abondance et peuvent voir venir quelque temps encore, nous explique-t-on.

C’est notamment le cas des deux familles actuellement résidentes du Grand Hôtel du Golf, «de très bons clients», assure le propriétaire de l’hôtel.

«Ils skient toute la journée, font leurs soins au spa, sortent manger le soir» François Rielle, propriétaire du Grand Hôtel du Golf

Les sanctions de l’Union européenne reprises par le Conseil fédéral vont créer un important manque à gagner pour le tourisme de Crans-Montana, comme ailleurs en Valais et plus généralement en Suisse. «En nombre de nuitées, environ 3000 l’hiver, principalement en janvier pour le Noël orthodoxe, et 1500 l’été, les Russes représentent moins de 1% du total, mais en chiffres d’affaires, c’est conséquent. Les Russes dépensent beaucoup d’argent dans les boutiques de luxe», relate notre interlocuteur de l’Office du tourisme de Crans-Montana.

Tous ne résident pas en Russie en temps normal. Certains ont leur domicile à Londres ou à Paris. Mais il est impossible pour eux de le regagner en raison des sanctions instaurées par les Etats de l'Union européenne. Leur seule possibilité, hormis se rendre aux Maldives ou encore encore en Thaïlande, qui n’appliquent pas de mesures de rétorsion anti-russes, est alors le retour en Russie.

Retour en Russie avec Swiss?

Mais comment regagner la Russie au départ de la Suisse? Les avions russes ne pouvant pas atterrir sur le sol helvétique, il semblerait que la compagnie Swiss, dont les liaisons avec la Russie sont supprimées depuis hier, puisse quand même assurer des vols de rapatriement de Russes devant quitter la Suisse.

«Deux ou trois Russes propriétaires à Verbier»

A Verbier, en Valais toujours, «il y a eu deux ou trois annulations parmi la clientèle russe» désormais interdite de séjour en Suisse, indique l’office du tourisme local. La station huppée du Val-de-Bagnes affirme que les touristes russes séjournant habituellement à Verbier sont peu nombreux, «même pas 1% des nuitées». Mais probablement contribuent-ils plus que d'autres à la richesse de la station.

Christophe Maret, le président de la commune Val-de-Bagnes, qui inclut Verbier, indique que «trois ou quatre Russes sont propriétaires de biens immobiliers ici, mais aucun n’est actionnaire de remontées mécaniques de la station».

Festival chamboulé

Le Verbier Festival dédié à la musique classique, soutenu par la fondation Neva, du nom du fleuve passant à Saint-Pétersbourg, dont la mission est de «renforcer les liens entre la Russie et la Suisse en soutenant des projets culturels, scientifiques et sportifs », est chamboulé pas les sanctions. S’il doit bien se tenir aux dates prévues, du 15 au 31 juillet, son directeur musical, le Russe Valery Gergiev, qui n'aurait pas condamné l’invasion de l’Ukraine, a été prié de démissionner.

D’autres mesures ont été prises par les organisateurs de ce festival d’été: d’une part, «la restitution des dons et mécénats apportés par des personnalités ou des structures sanctionnées par les gouvernements occidentaux», d’autre part, la «déprogrammation des artistes alignés publiquement sur les positions du gouvernement russe».

Présent à Moscou, l’un de ses bureaux générant le plus de profits, Suisse Tourisme, organisme de promotion du tourisme en Suisse, serait dans l’expectative depuis les annonces du Conseil fédéral.