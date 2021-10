Image: Migros

Migros lance une app dans laquelle il faut détruire des produits Coop

La «guerre» numérique est déclarée entre les deux supermarchés. Migros Vaud vient de lancer un jeu pour smartphone dont le but est de découper des articles de son concurrent Coop (renommé Flop pour l'occasion).

«Horreur, tes potes ont acheté des produits à la Flop! Détruis ces copies et gagne un an de Ice Tea». Voici le pitch du jeu Cut M all pour smartphone lancé par la Migros il y a quelques jours. L'objectif est très simple, casser à grand coups de sabre des thés froids, chips, glaces et autres articles emblématiques de la Coop.

La Migros découpe la Coop. Vidéo: watson

Car si le nom de Flop laissait déjà peu de doutes sur l'identité du concurrent de la Migros, le design des produits à découper est très reconnaissable. De quoi susciter une réaction de la Coop? Contactée, l'entreprise n'a pas encore eu le temps de répondre à nos questions.

Que pensez-vous du jeu de la Migros? C'est marrant! Je m'en fous, de toute façon, je vais chez Lidl Mais détruire des produits, c'est du gaspillage alimentaire, en fait

De son côté, la direction de la communication de Migros Vaud explique qu'il s’agit «d’une reprise d’un jeu très connu qui s’appelle Fruit Ninja. Le but du jeu c’est de découper des produits d’une entité imaginaire qui s’appelle Flop». Sans commenter le fait que le jeu vise spécifiquement son principal concurrent orange.