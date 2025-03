Un groupe espagnol s'empare d'une filiale de Migros

«L'entreprise familiale espagnole Persán S.A. reprendra le Mibelle Group avec tous ses employés et ses installations en Suisse, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie. L'entreprise Gowoonsesang Cosmetics Co, Ltd, qui a été rachetée par L'Oréal S.A. comme annoncé en décembre 2024, ne fait pas partie de la transaction..»