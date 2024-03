La première grève des femmes* de Suisse avait impliqué plus de 500 000 femmes à travers le pays.

La première grève des femmes* de Suisse avait impliqué plus de 500 000 femmes à travers le pays.

Des stars comme Gigi Hadid et Dua Lipa dénoncent la nouvelle loi texane

Le projet vidéo «In Her Chair» (en français «dans son fauteuil») a été initié par la chasseuse de têtes Claire Garwacki. Il a pour but de sensibiliser le public sur l'égalité des genres au travail, «avec clin d'œil et… sans pointer du doigt personne» comme l'explique l'agence de communication.

Les réactions des différents patrons de Swisscard, Sandoz, Rivella ou le zoo de Zurich montrent à quel point les biais sociétaux et autres stéréotypes de genre peuvent être finalement... étranges, lorsque les réponses sortent de la bouche d'un homme.

Plus de «Suisse»

Les CFF vont supprimer ce billet historique et ça énerve

Les plus lus

Les conducteurs de voiture électrique économisent dans ce domaine

Les détenteurs de véhicules électriques paient moins cher leurs primes d'assurance que ceux qui possèdent des modèles à combustion classiques. Et si on amortit sa voiture sur une dizaine d'années, la différence sur la facture peut grimper à plusieurs milliers de francs.

Elles sont de plus en plus nombreuses sur les routes suisses. Les voitures électriques ont même représenté plus d'un cinquième des nouvelles immatriculations en 2023: 20,7% des voitures de tourisme étaient entièrement électriques, contre 17,7% l'année précédente selon les chiffres de la Confédération.