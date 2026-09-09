Le nouveau centre de distribution de Migros Online à Regensdorf (ZH) est en service depuis mai 2026. Image: orma mueller/migros

Colère au centre logistique de Migros: des employés saisissent la Suva

Le centre logistique de Migros Online à Regensdorf (ZH) vient à peine d’entrer en service que les problèmes commencent: des employés ont saisi l’Inspection du travail et la Suva.

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En mai 2026, Migros a présenté son nouveau centre de distribution de Regensdorf (ZH), depuis lequel le géant orange expédie les produits commandés sur sa boutique en ligne. Il remplace les anciens entrepôts de Bremgarten (AG) et de Pratteln (BL).

Avec 21 000 produits alimentaires différents, le nouveau centre de distribution a changé de dimension. Mais des «processus optimisés» dans l’entrepôt et quelque 500 postes de travail «attrayants et conçus de manière optimale sur le plan ergonomique» devaient faciliter le travail des employés de Migros Online. C’est ce qu’avait annoncé en amont Katrin Tschannen, directrice de Migros Online.

Tout le monde ne partage toutefois pas cet avis: après les problèmes de produits manquants et les difficultés de livraison, c’est désormais le mécontentement des employés qui fait parler. Selon Blick, l’Inspection cantonale du travail s’est saisie du dossier. En cause: une lettre d’employés de Migros préoccupés par leurs conditions de travail, adressée le 13 avril à l’Office de l’économie du canton de Zurich ainsi qu’à la Suva.

Le problème concerne concrètement les contraintes physiques liées à la préparation et à l’emballage des commandes. Un reproche que Migros connaît déjà.

Des contraintes malgré l’amélioration des processu

En janvier 2025, le détaillant avait été critiqué pour les conditions de travail dans ses centres de distribution. D’une part, en raison d’un programme de bonus controversé que Migros avait toutefois adapté en faveur des 600 employés d’entrepôt de l’époque, à la suite d’enquêtes de watson et de la SRF.

D’autre part, l’Inspection cantonale du travail était également intervenue à l’époque en raison de «lacunes dans le système de sécurité au travail».

Bien que Migros ait depuis optimisé et automatisé ses processus afin de réduire les distances parcourues par les employés et de leur éviter de soulever de lourdes charges, le nouvel entrepôt de Regensdorf semble lui aussi connaître des problèmes: les mouvements répétitifs et les longues périodes passées debout seraient physiquement éprouvants pour les employés. Les températures dans certaines pièces poseraient également problème, provoquant notamment des engourdissements des mains et des pieds dans les chambres froides.

A Pratteln aussi, le personnel avait formulé des plaintes. Image: keystone

Katrin Tschannen, directrice de Migros Online, se dit surprise par ces reproches dans les colonnes du Blick. Migros n’aurait connaissance d’aucune plainte de ce type de la part de ses employés.

«Le centre a été conçu dès le départ en collaboration avec l’Inspection cantonale du travail et la Suva» Katrin Tschannen

La lettre de plainte ayant été rédigée pendant la phase de test, des difficultés initiales ont pu survenir à ce moment-là. Les doléances sont néanmoins prises au sérieux. «Au vu des contrôles et des validations effectués jusqu’à présent, nous ne constatons toutefois aucun risque général pour la santé de nos employés», nuance une porte-parole de Migros. (kek/trad. hun)