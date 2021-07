Suisse

En direct

Alerte météo suisse: l'état des lacs suisses reste tendu



La Suisse échappe (pour l'instant) au pire, mais ça reste tendu

Image: sda

Après plusieurs jours de pluie, plusieurs lacs et cours d'eau suisses ont dépassé la limite de crue. Le point par région.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

De nouvelles précipitations ont aggravé dans la nuit de jeudi à vendredi la situation autour des lacs et des cours d'eau en Suisse. Si le niveau de certaines rivières a diminué quelque peu, celui des lacs a continué d'augmenter.



Le lac de Neuchâtel

Le niveau du lac de Neuchâtel est en passe d’atteindre le niveau de danger 4. De nombreuses zones sont inondées et d’autres sur le point de l’être.

Pour cette raison, les autorités ont décidé d’interdire la navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, ainsi que sur la Thièle, pour les particuliers et pour le trafic touristique jusqu’au 22 juillet. La navigation professionnelle reste autorisée. L’ensemble de ces mesures entre en vigueur immédiatement.



Des mesures d’évacuation, d’interdiction ou de fermeture peuvent être ordonnées localement, écrit le canton de Vaud.

Le lac de Bienne

La montée du niveau du lac de Bienne s'est poursuivie durant la nuit de jeudi à vendredi, dépassant de 45 centimètres le seuil de crue. Depuis lundi, le niveau a connu une hausse de 1,2 mètre. Le lac pourrait atteindre une hauteur record dans la journée.

La hauteur du lac s'élevait vendredi à 430,80 mètres. Il a ainsi dépassé le niveau de crue de 2005 qui affichait une hauteur de 430,69 mètres. Lors de la crue de 2007, il s'élevait à 430,88 mètres. D'ici vendredi, il devrait atteindre une hauteur record de 431 mètres.

Image: sda

La ville de Bienne demande à la population de ne pas s'approcher des rives du lac et des cours d'eau et d'éviter les comportements à risque. La navigation est interdite jusqu'à nouvel avis pour tout type de bateaux et d'engins de sport.

Le lac des Quatre-Cantons

A Lucerne, le niveau du lac des Quatre-Cantons a augmenté de plusieurs centimètres et s'est approché du seuil critique. Avec 434,90 mètres mesurés vendredi matin, il n'était qu'à deux centimètres en dessous du niveau qui provoquerait l'inondation de la Schwanenplatz.

Pour cette raison, la ville a fermé le mythique Pont de la chapelle, de Rathaussteg ainsi que le Reussbrücke et le Spreuerbrücke, les quatre ponts piétonniers sur la Reuss. La bretelle d'accès reliant le centre-ville à l'autoroute A2, le long de la rivière, a également été fermée. Elle est partiellement inondée. Selon les autorités, la situation devrait se détendre dans le courant de la journée.

Image: sda

Dans le canton de Schwyz, de fortes pluies tombées dans la nuit ont entraîné des inondations. Un glissement de terrain est, en outre, survenu à Siebnen. Toujours dans la Suisse centrale, plusieurs routes ont dû être fermées, dont l'autoroute A4 entre Goldau et Seewen.

Le lac de Thoune

Le niveau du lac de Thoune continue de monter. Vendredi matin, le niveau de l'eau était 34 centimètres au-dessus de la limite de crue.

Image: sda

Le niveau continuera d’augmenter pour atteindre son maximum vendredi soir environ, voire plus tard. Le dépassement pourrait être de l’ordre de 25 à 40cm.

Le lac Léman

Le Léman a atteint vendredi un niveau de 372,65 mètres à Saint-Prex: du jamais vu depuis 1955, écrit le Matin, quand une cote de 372,56 mètres avait été relevée.

La Confédération a émis jeudi une alerte de niveau 3 sur 5. Elle reste valable au moins jusqu'à samedi 17 juillet.

Le lac de Zurich

La situation au bord du lac de Zurich est dangereuse, déclarent les autorités vendredi. Le danger d'inondation est actuellement fort.

A cause des vagues, elles ont imposé une limitation de vitesse à 10 km/h pour tous les bateaux motorisés dans la zone de la ville, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre.

Durch Wellenschlag wird die aktuelle Gefahrensituation im Uferbereich am Zürichsee zusätzlich erhöht. Deshalb haben wir für das Stadtgebiet per sofort und bis auf Widerruf für alle motorisierten Schiffe eine Geschwindigkeitslimite von 10 km/h verfügt: https://t.co/Bw8ocVdDM0 ^spa pic.twitter.com/HqfFtVkch7 — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) July 16, 2021

Après une nouvelle légère hausse, le niveau du lac devrait se stabiliser dans les prochains jours. Les parties exposées de la rive peuvent être inondées, et le long du lac de Zurich, l'eau peut aussi parfois pénétrer dans les maisons situées directement sur le lac.

Le Rhin

Le niveau d'alerte qui entraîne automatiquement l'interdiction de naviguer sur le Rhin a été atteint il y plusieurs jours déjà. Il se situe à 820cm entre Kembs et Rheinfelden pour les gros bateaux et à 902cm pour toutes les embarcations entre Bâle et Birsfelden (BL).

Image: sda

Dans les Ports bâlois, dix bateaux cargo sont en attente de pouvoir lever l'ancre. La navigation sur le fleuve pourrait rester interdite jusqu'en fin de semaine prochaine. (asi/hkr/ats)