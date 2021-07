Suisse

Les lacs de Bienne et de Thoune aggravent le risque de crue



L'état des lacs et cours d'eau empire en Suisse

La pluie n'a pas laissé de répit aux lacs et cours d'eau suisses dans la nuit de mercredi à jeudi. Des cantons se préparent à d'importantes crues. Le point de la situation.

La Suisse se prépare à une autre journée sous le signe des précipitations. Les autorités s'attendent à 50 à 80 mm de pluie dans les zones touchées, avec des pointes possibles jusqu’à 100 mm localement en conditions orageuses. La situation de crue va donc se dégrader dans les jours à venir.

Le lac Léman

Le niveau du lac Léman continue de monter en raison des intempéries. Jeudi matin, il s'élevait à 372,54 mètres, soit 22 centimètres au-dessus de la cote maximale estivale habituelle.

«Le niveau du lac devrait encore monter de 6 centimètres, pour atteindre 372,60 mètres entre vendredi et dimanche», a indiqué jeudi Etienne Monbaron, hydrologue au Service de l'écologie de l'eau du canton de Genève.

Selon lui, aucun problème relatif à des crues n'a été signalé au bout du lac. L'alerte se situe encore au niveau 3, à savoir un danger considérable.

Le lac des Quatre-Cantons

Jeudi matin, le niveau du lac des Quatre-Cantons dépassait de deux centimètres la limite de crue du niveau 5, fixée à 434,75 mètres. Cela signifie un «très grand danger», selon le bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération.

Durant la nuit, le niveau du lac est pourtant monté moins vite qu'attendu. «C'est une bonne nouvelle», confie le commandant des pompiers lucernois Theo Honermann, tout en soulignant qui est trop tôt pour lever l'alerte: si l'eau monte encore de 13 cm, elle inonderait le centre-ville.

Le canton de Lucerne se prépare à d'importantes crues. Le président de la Confédération Guy Parmelin va s'y rendre dans l'après-midi. Ce dernier appelle à la prudence. 👇

Les #intempéries qui ravagent notre pays sont inquiétantes. Les risques d'inondation augmentent. Je remercie infiniment tous ceux qui assurent la sécurité de la population. Restons solidaires et, surtout, soyez prudents ! — Guy Parmelin (@ParmelinG) July 14, 2021

Le lac de Bienne

Le lac de Bienne est actuellement aux alentours de son niveau de crue. La situation est stable. Selon la police bernoise, le niveau de crue sera dépassé jeudi. L’heure dépendra de la situation sur ses affluents et sur les affluents de l’Aar en aval du lac (Emme, etc.).

Il pourrait atteindre son maximum samedi matin. Le dépassement pourrait atteindre le niveau des crues de 2005 ou 2007.

Le lac de Thoune

Le niveau de l'eau est actuellement juste au-dessus de la limite de crue, écrivent les autorités bernoises jeudi matin.

Le niveau continuera d’augmenter pour atteindre son maximum vendredi soir environ, voire plus tard. Le dépassement pourrait être de l’ordre de 25 à 40 cm.

Le lac de Zurich

La situation est moins critique au bord du lac de Zurich, mais elle s'y est aggravée durant la nuit. Le niveau de l'eau a atteint 406,6 mètres jeudi à l'aube. Le danger d'inondation est donc passé au degré 4 sur 5 («fort»).

Certaines maisons situées en bordure immédiate du lac risquent d'être inondées, indiquent les autorités cantonales zurichoises.

Le Rhin

Le niveau d'alerte qui entraîne automatiquement l'interdiction de naviguer sur le Rhin a été atteint il y plusieurs jours déjà. Il se situe à 820cm entre Kembs et Rheinfelden pour les gros bateaux et à 902cm pour toutes les embarcations entre Bâle et Birsfelden (BL).

Dans les Ports bâlois, dix bateaux cargo sont en attente de pouvoir lever l'ancre. La navigation sur le fleuve pourrait rester interdite jusqu'en fin de semaine prochaine. (asi/hkr/ats)