UDC: Le Parlement a voté ++ Ueli Maurer a crié

Ce mercredi 7 décembre, le Parlement suisse élit une socialiste et un UDC pour succéder aux démissionnaires Simonetta Sommaruga et Ueli Maurer. On ne compte qu'une seule romande dans la course! Vivez ce moment ici avec nous. 👇

Team watson Suivez-moi

Aujourd'hui, le Parlement suisse décide qui remplacera les conseillers fédéraux démissionnaires, Simonnetta Sommaruga (PS) et Ueli Maurer (UDC). Les socialistes présentent deux femmes: Eva Herzog, la Bâloise et Elisabeth Baume-Schneider (seule Romande), la Jurassienne. Côté UDC, les élus auront le choix entre deux candidats également: Hans-Ueli Vogt et Albert Rösti.