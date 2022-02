En direct

Votations fédérales: incertitude sur le tabac, mais le reste semble tranché

Ce dimanche 13 février 2022 les Suisses se sont prononcés sur quatre objets: la loi sur le droit de timbre, celle sur les médias, ainsi que des initiatives populaires sur l'interdiction de l'expérimentation animale et de la publicité pour le tabac. Voilà ce qu'ils ont décidé

Selon les sondages, le Conseil fédéral doit se préparer à une triple défait: sur le paquet médias, sur le droit de timbre et sur l'initiative populaire pour l'interdiction de la publicité pour le tabac.

Votation sur l'aide aux médias

La Confédération et le Parlement veulent soutenir davantage les médias suisses et ainsi lutter contre la disparition des journaux. Pour cela, environ 150 millions de francs supplémentaires devraient être alloués chaque année en vue de ce soutien. Des opposants ont lancé un référendum contre cette mesure.

Première tendance

Les médias font grise mine. Les Suisses ont refusé dimanche le paquet d'aide de 151 millions de francs pour soutenir les journalistes, selon une tendance de gfs.bern.

Un fossé semble se dessiner entre Romands et Alémaniques. Selon les premiers résultats partiels, Genève et Vaud soutiendraient le paquet d'aide par 56,6%, respectivement 55,4%. Le Valais dirait quant à lui non, après dépouillement de 98 communes sur 123.

L'opposition est forte Outre-Sarine. Le canton de Zurich dirait non par 55,9%. Les citoyens soleurois penchent également pour un non à l'aide aux médias, après décompte des voix de 52 communes sur 107.

Que disent les Romands?

Genève accepte l'initiative sur la loi sur les médias à 56,64%. Le taux de participation s'élève à 38,8%.

accepte l'initiative sur la loi sur les médias à 56,64%. Le taux de participation s'élève à 38,8%. Vaud s'apprête à dire oui à l'aide aux médias à près de 56% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%.

s'apprête à dire oui à l'aide aux médias à près de 56% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%. Le Valais s'apprête à dire non par 55,3% à l'aide aux médias.

s'apprête à dire non par 55,3% à l'aide aux médias. Fribourg accepte le train de mesures en faveur des médias passe ainsi la rampe pour l'heure avec 53,57% de oui, après dépouillement dans 92 des 129 communes.

Les réactions sur l'aide aux médias

L'opposition au paquet d'aide aux médias s'est focalisée sur les millions qu'auraient reçus les grands éditeurs zurichois, selon la conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU). Mais l'avenir des titres régionaux en Suisse romande l'inquiète.

Pour elle, le modèle économique défendu par la droite pour les médias risque de mettre en difficulté les acteurs en Romandie, une crainte que reflète le vote des cantons romands qui se dessine en faveur du train de mesures. Le Centre, favorable au projet, a été complètement absent dans la campagne, a-t-elle regretté dimanche.

Philippe Bauer (PLR/NE), qui a milité contre le paquet, a balayé ces craintes: «Demain, la Suisse ne sera pas moins démocratique qu'aujourd'hui», a déclaré le conseiller aux Etats à la RTS. Les médias continueront de toucher l'aide selon la législation actuelle.

On pourrait (encore) voter sur les médias prochainement

Ce n'est pas la première fois que les médias font face à un scrutin populaire. Les attaques précédentes se concentraient principalement sur la redevance radio-TV. En 2018, l'initiative «No Billag» a échoué par plus de 70% des voix.

«No Billag» c'était quoi? L'initiative «No Billag» visait en particulier la SSR qui reçoit 1,25 milliard de francs par an, soit 94% de la redevance. Les milieux libéraux dénonçaient la dérive monopolistique d'une SSR surdimensionnée et grassement payée grâce à une taxe imposée à tous. La droite conservatrice avait depuis des années dans son collimateur une SSR qu'elle estime infiltrée par la gauche.

Tous les partis, à l'exception de l'UDC et une minorité du PLR, s'étaient opposés à un démantèlement des médias. La SSR n'est pas la seule à compter sur l'argent de la redevance pour fonctionner: 21 radios locales et 13 télévisions régionales se partagent une part de ces revenus, rappelaient-ils.

L'initiative «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)» aurait interdit à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio et de prélever une redevance de réception. Les concessions auraient été mises aux enchères. Dans la foulée du vote, la SSR avait annoncé un plan d'économies de 100 millions de francs.



Les Suisses pourraient donc à nouveau se prononcer sur le sujet rapidement. L'UDC prépare une nouvelle initiative contre la SSR. Le parti de droite veut une réduction de la redevance à 200 francs et la modification de la composition des rédactions du service public, pour qu’elles accueillent davantage de sensibilités bourgeoises.

Votation sur l'expérimentation animale

L'initiative vise à interdire complètement l'expérimentation animale en Suisse. Dans cette idée, les chercheurs ne devraient plus être autorisés à tester leurs médicaments sur les humains et les animaux, et les produits développés à l'aide de telles expériences ne doivent plus être importés.

Première tendance

Les expérimentations animales ne seront pas interdites. La Suisse a très largement refusé dimanche l'initiative populaire qui voulait aussi proscrire l'importation de médicaments testés sur des animaux, selon une tendance de gfs.bern.

Les premiers résultats partiels le confirment, le texte est en passe d'être balayé dans tous les cantons. A Genève, le texte ne recueille pour l'instant que 24% des voix, après dépouillement de 95% des bulletins par correspondance. Le même scénario se dessine à Vaud, Fribourg, et en Valais, avec des rejets autour de 80% des voix.

A Zurich, l'initiative serait rejetée à 78,6%. Appenzell Rhodes-Extérieures serait le canton le moins sévère pour l'instant, avec 74,7% de non.

Que disent les Romands?

Genève dit «non» à l'initiative sur l'expérimentation animale à 76,04%. Le taux de participation s'élève à 38,8%.

dit «non» à l'initiative sur l'expérimentation animale à 76,04%. Le taux de participation s'élève à 38,8%. Vaud s'apprête à dire dire «non» à l'initiative sur l'expérimentation animale à plus de 80% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%.

s'apprête à dire dire «non» à l'initiative sur l'expérimentation animale à plus de 80% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%. Le Valais rejette l'initiative par 82,19%.

rejette l'initiative par 82,19%. Fribourg, après dépouillement dans 92 des 129 communes du canton, rejette sèchement ce texte avec 79,76% de «non».

Les réactions sur l'expérimentation animale

L'initiative «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine» était trop extrême, estime la conseillère nationale Léonore Porchet (Verts/VD, ici en image 👇), membre du comité d'opposants.

Le rejet massif du peuple ne constitue pas pour autant un blanc-seing à l'expérimentation. Pour la conseillère nationale, il convient d'investir davantage afin de restreindre au maximum le recours à l'expérimentation animale dans la recherche. «Notre parti s'est déjà mobilisé à cette fin au Parlement», a-t-elle souligné.

Avec l'opposition de l'ensemble des partis et d'un grand nombre d'associations animalistes, la parlementaire estime que le texte n'avait aucune chance. «La recherche et les milieux scientifiques se sont aussi massivement mobilisés», conclut-elle.

Votation sur la pub pour le tabac

Cette initiative vise à interdire la publicité pour le tabac partout où elle pourrait potentiellement atteindre les jeunes, voire les enfants. L'industrie n'aurait ainsi plus le droit de faire de la publicité pour ses produits sur des affiches ou au cinéma.

Première tendance

L'étendue des futures restrictions publicitaires pour les cigarettes est encore incertaine. Le peuple aurait accepté dimanche l'initiative sur le tabac, selon une tendance de l'institut gfs.bern. Mais la majorité des cantons n'est pas encore acquise.

Les Genevois plébiscitent le texte à 74,6%, les Vaudois à 65,4% et les Zurichois à 57,7%, selon les premiers résultats partiels. A Bâle-Ville, ce serait également «oui» à 64,2%.

En revanche, Schwytz refuserait à 63,8%, Saint-Gall à 60% et Lucerne à 58,3%. Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie et Soleure pencheraient également dans le camp du «non» pour le moment. La majorité des cantons étant décisive, chaque canton compte.

Que disent les Romands?

Genève accepte l'initiative sur le tabac à 74,58% des voix. Le taux de participation s'élève à 38,8%.

accepte l'initiative sur le tabac à 74,58% des voix. Le taux de participation s'élève à 38,8%. Vaud s'apprête à dire oui à l'initiative pour l'interdiction de la publicité sur le tabac à près de 66% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%.

s'apprête à dire oui à l'initiative pour l'interdiction de la publicité sur le tabac à près de 66% après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%. Le Valais rejette le texte à 60,28%.

rejette le texte à 60,28%. Fribourg après dépouillement dans 92 des 129 communes du canton, un «oui» semble se dessiner à hauteur de 59,45%.

Votation sur le droit de timbre

Le Conseil fédéral et le Parlement veulent supprimer le droit d'émission sur le capital propre. Celui-ci fait partie du droit de timbre que la Confédération prélève sur différents domaines, comme par exemple le marché financier. Un comité de gauche a lancé un référendum contre cette mesure.

Première tendance

Les entreprises devront continuer de s'acquitter du droit de timbre d'émission. Les Suisses ont refusé dimanche d'abolir cet impôt. Le non tourne autour de 60% selon les premiers résultats partiels cantonaux.

Les Genevois refusent le texte à 60,1%, les Vaudois à 57,7%, les Valaisans à 59,8%. Outre-Sarine, tous les cantons rejetteraient également l'abolition du droit de timbre, à l'exemple de Zurich à 62,5%.

Que disent les Romands?

Genève dit «non» à la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre à 60,13%. Le taux de participation s'élève à 38,8%.

dit «non» à la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre à 60,13%. Le taux de participation s'élève à 38,8%. Vaud s'apprête à dire dire «non» à la suppression du droit de timbre d'émission après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%.

s'apprête à dire dire «non» à la suppression du droit de timbre d'émission après le dépouillement d'environ 70% des bulletins. La participation se situe actuellement autour de 43%. Fribourg

Le Valais accepte à 54,90% ce texte.

Mais, en fait, qui paye ce droit de timbre?

Le droit de timbre d'émission concerne une proportion infime d'entreprises. En 2019, elles étaient moins d'un pourcent à s'acquitter de cet impôt. La Suisse comptait alors plus de 600 000 entreprises:

La vaste majorité d'entre elles, environ 540 000, étaient des micro-entreprises employant moins de dix personnes.

Les petites entreprises, constituées de 10 à 49 collaborateurs, étaient quelque 50 000.

Les moyennes entreprises un peu moins de 10 000. Ces dernières peuvent avoir entre 50 et 249 employés.

Les grandes entreprises, très minoritaires, n'étaient qu'environ 1700.

Parmi toutes ces sociétés, quelque 2300 ont payé un droit de timbre d'émission sur le capital propre. C'est moins d'un pourcent. Plus de la moitié d'entre elles ont déboursé jusqu'à 10 000 francs. Elles ont donc levé un maximum de deux millions à la fois. L'impôt s'élève à 1% des fonds levés dépassant le million.

Trente-trois entreprises ont, elles, payé une taxe de plus d'un million de francs. Elles ont donc levé au minimum 101 millions à la fois. A elles seules, ces sociétés ont généré plus de la moitié des recettes fiscales issues du droit de timbre d'émission.