Ein paar erste aktuelle #Wetter-Werte zum Einstieg in die heutige #Nacht: #Wind: 79 km/h in #Epiquerez/JU #Hagel: ca. 3 bis 4 cm Korngrösse im #Schwarzenburgerland/BE#Regen: 26.9 mm in einer Stunde in #Saignelégier/JU und 10.4 mm in 10 Minuten in Les Avants/VD

^buc pic.twitter.com/6kkl5OyIzY