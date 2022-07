L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont actualisé les recommandations de vaccination pour l'été et formulé les grandes lignes d'une recommandation pour l'automne 2022.



Au vu de la circulation du variant BA.5 et de l'augmentation des cas en Suisse, les personnes de plus de 80 ans et les personnes immuno-déprimées devraient tendre l'épaule immédiatement pour un deuxième rappel.



Pour le reste de la population, une deuxième dose de rappel ne devrait pas être recommandée avant l'automne.



La deuxième dose de rappel s'adresserait en premier lieu aux personnes particulièrement vulnérables et au personnel de santé.