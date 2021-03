Suisse

Votations et élections en Suisse: les résultats en un coup d'oeil



Les résultats des votations et des élections en un coup d'oeil

La population suisse s’est rendue aux urnes pour se prononcer sur l’interdiction de se dissimuler le visage (initiative «anti-burqa») et deux référendums. L’un contre la loi sur l’identité électronique (e-ID), l’autre contre l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Voici un aperçu des résultats.



Interdiction de se dissimuler le visage

Le résultat ✅ à 51,2%

En substance, l'initiative demande d’interdire de se cacher le visage dans l’espace public, peu importe la raison, quelle soit religieuse ou non. Le texte prévoit des exceptions.

Loi sur l’identification électronique (e-ID)

Le résultat ❌ à 64,4%

Cette loi a pour objectif de créer la base légale nécessaire pour que la population suisse puisse s'identifier facilement sur internet à l'aide d'une identification électronique (e-ID).

Accord de libre-échange avec l’Indonésie

Le résultat ✅ à 51,6%

Un accord de partenariat économique a été signé avec l’Indonésie en décembre 2018. Pour la Suisse, ce texte doit faciliter l’accès à ce marché d'Asie du sud-est en pleine expansion. La population s’est prononcée car un référendum a été lancé contre cet accord.



Election au Conseil d’Etat du canton de Genève

Au bout du lac Léman, la population se choisit un conseiller d’Etat pour remplacer le démissionnaire Pierre Maudet. Qui a été condamné par la justice alors qu’il est candidat à sa propre succession.



Le résultat

La verte Fabienne Fischer arrive en tête du 1er tour avec 29,8% des voix. Pierre Maudet (indépendant) récolte 22,6%, Cyril Aellen (PLR) 15,5% et l’UDC Yves Nidegger 13,2%. Rendez-vous est pris le 28 mars.



Elections cantonales en Valais

Les Valaisans ont renouvelé leur Conseil d’Etat (1er tour) et le Grand Conseil. Le verdict nous apporte trois enseignements: le socialiste Mathias Reynard met un pied dans l’exécutif ; le PDC est en passe de maintenir ses trois sièges et les femmes devraient bel et bien ne plus être représentées.



Elections communales dans les cantons de Vaud et Fribourg

Les Vaudois et les Fribourgeois ont renouvelé leurs autorités communales. Ce n’était parfois que le 1er tour, le 2e étant prévu le 28 mars.



Quelques résultats

Globalement, les Verts font des entrées remarquées dans plusieurs exécutifs et parlement communaux, sauf à Lausanne, où ils ne semblent pas faire le carton attendu.



Dans la capitale vaudoise, le PS est en position de force après le 1er tour. Ballotage général avant le 2e tour prévu le 28 mars.



Quelques enseignements:

A Yverdon , deuxième ville du canton de Vaud, l’exécutif sera majoritairement à gauche, même si le 2e tour aura lieu le 28 mars.

, deuxième ville du canton de Vaud, l’exécutif sera majoritairement à gauche, même si le 2e tour aura lieu le 28 mars. A Fribourg , le PLR perd son unique siège à l’exécutif au profit des Verts.

, le PLR perd son unique siège à l’exécutif au profit des Verts. A Bulle, deuxième ville du canton de Fribourg, les écologistes font leur entrée à l’exécutif de ce bastion radical.