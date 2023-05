Rachat de Credit Suisse par UBS: une enquête nationale se précise

La CEP est l'instrument le plus fort dont dispose le Parlement. Elle dispose du même droit à l'information que les délégations des commissions de surveillance. (sda/ats)

Avec l'accord du bureau du Conseil des Etats, le bureau du National peut désormais formuler un mandat précis pour une telle commission d'enquête. Celle-ci devrait être chargée d'établir les responsabilités des autorités et organes concernant la reprise de Credit suisse par UBS.

Le bureau du Conseil des Etats veut une enquête sur Credit Suisse. C'est une étape de plus de franchie pour faire la lumière sur cette affaire.

