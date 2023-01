Cette marque suisse est la 3e la plus forte du monde

Quelles sont la valeur et la force d'une marque? C'est une question que toutes les entreprises se posent. Parmi les plus fortes, on trouve généralement de grandes entreprises américaines ou chinoises. Mais cette année, la Suisse s'est fait une place importante.

L'institut britannique d'évaluation des marques Brand Finance est considéré comme l'un des plus renommés lorsqu'il s'agit d'évaluer les marques au niveau mondial. Et parmi les différents rapports, le Global 500 annuel est le plus important.

La valeur et la force d'une marque sont évaluées à partir de nombreux facteurs. Pour calculer la «valeur» de la marque, la taille de l'entreprise et du marché est très importante. C'est pourquoi des géants comme Amazon, Apple, Google ou Microsoft occupent les premières places du classement (voir l'image tout en bas).

La dernière édition a toutefois réservé une grande surprise. Derrière Google et YouTube, c'est Swisscom qui complète le podium. WeChat a été relégué à la quatrième place pour 0,1 point. En comparaison au classement de l'année dernière, Swisscom fait un bond de 20 places et se positionne dans le rapport comme la marque la plus forte d'Europe, devant Instagram ou Coca-Cola par exemple. Avec Rolex, une deuxième entreprise suisse fait son entrée dans le top 25 à la 19e place. L'horloger gagne 27 rangs.

Les marques les plus fortes du monde: Le top 25 des marques les plus fortes. screenshot: Brand Finance

Mais comment Swisscom s'est-elle hissée dans le top 3? Selon Brand Finance, ces trois éléments ont permis de faire pencher la balance:

Un rôle de premier plan dans la 5G.

L'attachement aux surfaces de vente physiques (magasins).

L'expérience de marque cohérente.

Interrogée à ce sujet, Swisscom se réjouit, naturellement. «La marque la plus forte d'Europe et la troisième marque la plus forte du monde, c'est un résultat incroyable, nous sommes tout simplement très heureux. Ce grand bond en avant nous a un peu surpris», déclare la porte-parole Annina Merk. Mais il y a aussi d'autres mesures pour lesquelles l'entreprise évolue positivement.

Indice de force de la marque Brand Finance calcule l'indice de force de la marque à l'aide de trois piliers: Investissement dans la marque, valeur de la marque et performance de la marque. Le calcul détaillé est disponible ici

Voici ce qui se passe en Suisse

Brand Finance publie également chaque année les 50 marques les plus précieuses et les plus fortes de Suisse. En juin 2022, Nestlé était la marque la plus précieuse, et Swisscom la plus forte. A l'époque, le géant des télécommunications avait encore une évaluation de AAA, dans le classement mondial actuel. Il affiche pour la première fois un AAA+.

En été 2022, Lindt était en deuxième position en Suisse avec 87,1 points. Actuellement, le fabricant de chocolat est tombé derrière Rolex. L'édition 2023 ne paraîtra qu'en juin prochain.

Les marques suisses avec le plus de valeur: Mise à jour en juin 2022. image: Brand Finance

Les marques suisses les plus fortes: Mise à jour en juin 2022. image: Brand Finance