17% des espèces pourraient bientôt disparaitre en Suisse

Des rapports de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) alertent sur la situation critique de nombreuses espèces en Suisse. Pour les protéger, le Conseil fédéral veut aménager davantage d'espaces verts.

La menace pesant sur les oiseaux s'est accrue au cours des dix dernières années. Image: KEYSTONE

La diversité des espèces est riche en Suisse, mais subit de plus en plus de pression, selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Ainsi, 17 % de toutes les espèces sont «au bord de l’extinction» ou «en danger». 16 % sont vulnérables. Au total: leurs populations ont reculé de 30% depuis 10 ans.

«Il reste beaucoup à faire pour protéger et conserver la biodiversité. Fort heureusement, ils font également état de quelques réussites. Grâce à des mesures ciblées, la cigogne blanche a ainsi été retirée de la liste rouge» Katrin Schneeberger, directrice de l'OFEV

A contrario, la menace pesant sur de nombreuses espèces de poissons, de reptiles et d’oiseaux s’est accrue, ces dix dernières années.

La biodiversité protège le climat

Ces rapports pointent en outre la détérioration de plusieurs milieux précieux sur le plan écologique et le manque de connexion entre ceux-ci.

«Ces petites surfaces revêtent une grande importance pour la diversité des espèces. Or elles sont souvent isolées, ce qui représente un problème pour le maintien de la diversité génétique» Franziska Schwarz, sous-directrice de l'OFEV

Avec une diversité des espèces et une diversité génétique élevées, la nature a plus de chances de s’adapter aux événements extrêmes, tels que la sécheresse et les fortes chaleurs.

«Une biodiversité riche profite également à la protection du climat. Des progrès ont été réalisés ces dernières années. Ils ne sont cependant pas suffisants pour inverser la tendance. Tous les acteurs doivent se mobiliser». Katrin Schneeberger, directrice de l'OFEV

Végétaliser les villes

Le secteur agricole a réussi, ces dernières années, à accroître la part des surfaces en faveur de la biodiversité, ce qui se veut bénéfique pour la diversité des espèces. Mais des efforts supplémentaires doivent être déployés. D’après le Conseil fédéral, le milieu bâti recèle également un grand potentiel en la matière.

Concrètement, il s’agit d’aménager des zones proches de l’état naturel, tels que:

Des espaces verts.

Des espaces réservés aux eaux.

Des forêts urbaines.

Des plans d’eau.

Des toits et des façades végétalisées.

Par ailleurs, il conviendra de procéder à une pesée des intérêts dans le cadre de l’encouragement des énergies renouvelables. En matière de construction, le Conseil fédéral souhaite dès lors accorder la priorité aux zones appropriées tant du point de vue de la production que de celui de la protection. (baf/ats)