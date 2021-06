Suisse

Etats-Unis

Viola Amherd pourrait choisir le F-35 comme nouvel avion de combat



Viola Amherd pourrait choisir le F-35 comme nouvel avion de l'Armée suisse

Le jet furtif américain aurait le mieux réussi les tests du département de la Défense. Mais ce modèle ne fait pas l'unanimité. Retour sur les enjeux de cet achat.

Selon l'émission Rundschau de la télévision alémanique SRF, la ministre de la Défense Viola Amherd veut acheter le jet de combat F-35. L'avion américain aurait le mieux réussi les tests du Département de la Défense (DDPS), rapporte l'émission, qui cite trois sources indépendantes. Tant sur le plan financier que technique, l'avion furtif devancerait nettement ses trois concurrents.

Six milliards pour des avions Pour rappel, le peuple suisse a accepté (du bout des lèvres), en septembre 2020, d'attribuer une enveloppe de six milliards de francs au Conseil fédéral pour qu'il puisse acquérir de nouveaux avions de combat.

A noter que dans les prochains jours - mercredi, ou au plus tard le 30 juin, selon 24Heures –, le Conseil fédéral devrait décider de quel nouvel avion de combat les forces aériennes suisses seront équipées. Quatre modèles sont en lice: deux candidats européens (le Rafale et l'Eurofighter) font face à deux jets américains, le F-35 et le F/A-18 Super Hornet.



Selon les résultats de l'enquête de Rundschau, la ministre de la Défense n'aurait donc pas d'autre choix que de demander au Conseil fédéral d'acheter le F-35. Mais on est encore loin d’une décision définitive.

Des enjeux géopolitiques

Le contexte tendu dû à l’accord-cadre entre le Suisse et l'Union européenne: comme l'explique 24Heures, un achat d'un avion français ou allemand permettrait d'arrondir les angles avec l'UE.

«La Suisse doit décider avec qui elle veut se défendre. C'est un aspect géostratégique. Choisir un avion, c’est choisir ses alliés.» dans 24 heures

Le Groupe pour une Suisse sans Armée et la gauche ont déjà déposé deux textes d’initiatives populaire contre les modèles américains. Si le Conseil fédéral achète le Super Hornet ou le F-35, ils lanceront la récolte de signatures avec pour objectif que le peuple suisse puisse voter sur le modèle.

«Les modèles européens sont plus adaptés à la police aérienne que les américains, avant tout destinés à la guerre» dans 24 heures

Est-ce que Joe Biden, le président américain, a profité de son entrevue récente avec Guy Parmelin, à Genève, pour mieux lui vendre un de ses avions, ce qui pourrait expliquer la remontada du F-35?

Que sait-on de ce F-35?

Le F-35 est le seul des quatre jets évalués à être un avion de combat de cinquième génération. Il est donc le candidat le plus moderne. Pourtant, aux Etats-Unis, il est la cible de plusieurs critiques, car il serait trop sujet aux pannes et trop cher à exploiter. (asi/jch)

