La Suisse abandonne l'accord-cadre avec l'Union européenne

L'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne est mort

C'est fait: l'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne est mort. Le Conseil fédéral a décidé ce 26 mai de ne pas le signer, estimant les divergences entre les deux parties trop profondes. Il souhaite néanmoins renforcer la voie bilatérale.

On l'annonçait en état de mort clinique depuis des mois. Ça y est, cette fois-ci, nous y sommes vraiment. Lors de sa séance de ce mercredi 26 mai, le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer d'accord institutionnel avec l'Union européenne. Après sept ans de négociations, il estime les divergences entre la Suisse et l'UE trop «substantielles» pour pouvoir conclure un accord. Celles-ci concernent principalement:

La protection des salaires : les deux positions à ce sujet ont été jugées irréconciliables.

: les deux positions à ce sujet ont été jugées irréconciliables. Les directives relatives aux droits des citoyens de l'union: elles auraient un coût sur les aides sociales jugé trop important.

Des discussions substantielles ont permis d'améliorer la compréhension des positions mutuelles. Mais il n'a pas été possible de parvenir à un rapprochement suffisant sur la protection des salaires et la directive sur la citoyenneté, points essentiels pour la Suisse. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) May 26, 2021

Le gouvernement juge toutefois qu’il est «dans l’intérêt commun de la Suisse et de l’UE de préserver l’avenir de leur coopération bilatérale, qui a fait ses preuves, et de maintenir les accords existants». Il entend ainsi «engager un dialogue politique avec l’UE portant sur la suite de la coopération». En outre, «il a demandé au Département fédéral de justice et police (DFJP) d’évaluer comment les relations bilatérales pourraient être stabilisées à l’aide d’adaptations autonomes du droit suisse», nous apprend le communiqué.

C'est la deuxième grande annonce du jour de la part du Conseil fédéral, après celle relative aux grands assouplissements des mesures sanitaires qui entreront en vigueur ce lundi 31 mai. La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen en a été informée aujourd'hui. Selon le Conseil fédéral, la signature d'un tel accord aurait «fondamentalement modifié les rapports qui existent entre le Suisse et l'UE».

