Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

Eliane Burkart est assistante sociale HES et, depuis peu, codirectrice de l’association LISA. Cette dernière s’engage pour de meilleures conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du sexe. Un regard en coulisse et une discussion sur une carrière un peu particulière.

L’association LISA (Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden ou Association lucernoise pour les intérêts des travailleuses et travailleurs du sexe) s’engage pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs du sexe dans le canton de Lucerne. Ses quelque 20 collaboratrices et collaborateurs sont en contact direct avec les personnes exerçant cette profession.