Pandémie, Ukraine et Crédit Suisse: KKS applaudit le courage du pays

Après les nombreux défis surmontés ces dernières années, la Suisse peut se montrer confiante assure Karin Keller-Sutter. Dans son allocution du 1er Août, la conseillère fédérale a rendu hommage aux institutions du pays, et s'est réjouie de sa bonne santé financière.

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter voit l'avenir avec optimisme. Cette confiance peut être acquise durant les périodes de crise, a-t-elle déclaré dans son discours du 1er Août à Rapperswil-Jona (SG).

«Nous avons surmonté la pandémie. Nous avons été en mesure d'accorder en peu de temps une protection à des dizaines de milliers de personnes en provenance d'Ukraine. Et en mars, lorsque Credit Suisse était au bord du gouffre, nous avons pu éviter en quatre jours des dégâts massifs à notre économie et aux gens de ce pays» Karin Keller-Sutter

Tout cela montre que nous sommes capables d'agir, s'est-elle félicitée. Parce que nous avons des institutions qui fonctionnent et parce que la Suisse est en bonne santé financière.

«Agir demande toujours du courage», a-t-elle déclaré.

«Et si nous ne désapprenons pas à nous mettre d'accord et à chercher ensemble des solutions, en particulier dans les temps difficiles, nous pourrons surmonter de nouveaux défis».

175 ans plus tard

La St-Galloise a en outre souligné que la Confédération n'est plus la même qu'il y a 175 ans, au moment de l'adoption de la Constitution fédérale. Mais, de manière générale, elle s'est transformée pour le mieux.

«L'égalité des droits, qui ne s'appliquait pas encore aux Juifs en 1848, est désormais valable pour tous. Le droit de vote et d'éligibilité, qui était alors réservé aux hommes, est depuis plus de 50 ans valable pour les femmes»

La Suisse dispose d'un système de formation et de santé que beaucoup nous envient et elle peut se reposer sur un bon filet social et vivre en paix, a ajouté la conseillère fédérale. Il est donc important de ne pas regarder seulement en arrière dans l'histoire, mais aussi vers l'avant, a-t-elle conclu. (baf/ats)