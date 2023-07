La Suisse va célébrer sa Fête nationale comme il se doit

Comme chaque année, le Palais fédéral ouvrira aussi ses portes à Berne, de 08h30 à 16h30. La présidente du Conseil des Etats, Brigitte Häberli-Koller, et le président du Conseil national, Martin Candinas, répondront aux questions du public. Et des guides expliqueront le fonctionnement du Parlement .

On pourra écouter l'un ou l'autre des sept Sages dans toute la Suisse, le président de la Confédération Alain Berset commençant les festivités le 31 juillet à Aegerten (BE), près de Bienne . Trois ministres participeront également à des brunchs le 1er du mois, Elisabeth Baume-Schneider dans le Muotathal, Guy Parmelin au Lac Noir et Ignazio Cassis dans la région du Gothard, la veille.

Tempête: retour des trains pour St-Imier, mais pas pour Le Locle

La tempête de lundi a largement impacté le trafic ferroviaire dans les alentours de La Chaux-de-Fonds. Si le service reprend gentiment, de nombreuses localités ne sont encore accessibles qu'avec des bus de remplacement.

Le trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier (BE) a repris samedi matin comme annoncé par les CFF. Il était interrompu depuis lundi et la violente tempête. La ligne vers Le Locle (NE) restera fermée en revanche plus longtemps que prévu, jusqu'au 14 août.