Accident mortel de parapente en Valais

Une pilote de parapente s'est tuée samedi vers 13h20 à Chalais (VS). Partie de Vercorin, elle a perdu le contrôle de sa voile, pour une raison encore inconnue, avant de chuter , indique lundi la police cantonale. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital de Sion.

Plus de «Suisse»

Une Suissesse a perdu le contrôle de sa voile et a fait une chute mortelle à Chalais (VS) samedi.

Selon un sondage, Wawrinka est le joueur le plus sous-coté de l'histoire

Ce Suisse marque plus qu'Haaland et attend un coup de fil de Yakin

Voici les banques suisses les plus généreuses avec votre argent

Les plus lus

Un tweet de l'ambassadrice suisse en Iran provoque la colère de Téhéran

L'ambassadrice de Suisse à Téhéran a été convoquée dimanche au ministère iranien des Affaires étrangères. Elle avait publié vendredi un tweet condamnant l'exécution de trois hommes en lien avec les manifestations de l'automne.

Nadine Olivieri Lozano a été convoquée «à la suite de la position interventionniste de la Suisse dans les affaires intérieures de notre pays», a indiqué le ministère dans un communiqué. Il reproche à l'ambassade «l'acte non conventionnel et non professionnel consistant à republier une photo avec un faux drapeau» de l'Iran.