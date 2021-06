Mystérieux cadavre découvert en ville de Lausanne

Mais pourquoi diable les Suisses achètent-ils des sex-toys «pénis de cheval»?

KissKiss.ch dit vendre plus d'une trentaine de sex-toys en forme de pénis de cheval chaque mois. Une drôle de surprise pour l'équipe de la boutique en ligne. Tentative d'explication avec une sexologue.

Mais qui achète des sex-toys en forme de pénis de cheval? En voilà une drôle de question. Difficile pourtant de l'éviter à écouter l'équipe du sex-shop helvétique en ligne KissKiss.ch. «On a ce produit sur le site depuis le mois de février et cela a été un boom assez rapide, on en vend entre 30 et 35 tous les mois en Suisse», confie Sacha, responsable marketing de l'entreprise.

Le produit en question? Le LoveToy Nature Cock Pénis de Cheval. «Ce gode XXL reproduit avec un grand réalisme un …