L'autoroute A12 a été fermée à cause d'un décès

Une femme âgée de 52 a chuté d'un pont sur lequel elle était assise «pour une raison indéterminée». Elle a ensuite été percutée par un camion qui circulait en direction de Fribourg.

Une femme de 52 ans a été trouvée morte sur l'autoroute A12 à la hauteur de Vuippens (FR) jeudi en début d'après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle a chuté pour une raison indéterminée du parapet d'un pont sur lequel elle était assise et a été percutée par un camion qui circulait normalement en direction de Fribourg vers 13h20.

Le chauffeur du camion, âgé de 51 ans, légèrement blessé, a été pris en charge par son employeur et s’est rendu dans un hôpital pour un contrôle. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. «Pour les besoins de l'intervention, l'autoroute a été fermée à la circulation entre Bulle et Rossens», a indiqué la police cantonale jeudi soir dans un communiqué.

Deux autres accidents successifs se sont produits

Deux autres accidents successifs se sont ensuite produits entre Vaulruz et Bulle, nécessitant la fermeture de l'autoroute à la jonction de Vaulruz. A la sortie de Bulle vers 15h15, un automobiliste de 22 ans a heurté une camionnette à l'arrêt dans un bouchon. Il a été légèrement blessé, a ajouté la police.

Et sur ce même tronçon deux heures et demie plus tard, un second accident impliquant une voiture et un camion, également lié au ralentissement du trafic, n’a lui fait que des dommages matériels.

L'A12 n'a été rouverte qu'à 18h45. Pendant la fermeture de l'autoroute, les automobilistes ont été priés de suivre une déviation via l'A1 et de se conformer aux indications. (ag/ats)