Meurtre d’une femme à Bex (VD): l'auteur soupçonné arrêté

L'homme de nationalité suisse, âgé d’une cinquantaine d’années et résidant à Bex, est une connaissance de la victime fréquentant le milieu local de la toxicomanie. En détention provisoire, il a été auditionné à plusieurs reprises et a admis les faits.

En avril dernier, une femme sans vie a été retrouvée dans une cave à Bex, dans le canton de Vaud . Trois mois plus tard, la police a arrêté l'auteur présumé de l'homicide. L'individu, un Suisse d'une cinquantaine d'années, est une connaissance de la victime.

Plus de «Suisse»

Ces assurances récompensent un mode de vie sain et c'est un problème

Voici où vous risquez le plus de vous faire cambrioler votre voiture

Les plus lus

Après la polémique, l'élue Mathilde Marendaz ne sera pas poursuivie

Après s'être exposée sur Instagram avec le slogan anti-policiers «ACAB», l'élue de la gauche radicale Mathilde Marendaz était sous le coup de plaintes pénales pour atteinte à l'honneur. Jeudi, le Ministère public a annoncé son intention de ne pas entrer en matière.

Sur la publication, publiée en mars puis retirée par la suite, Mathilde Marendaz posait avec une pancarte dénonçant l'industrie du béton et comprenant, en plus petit, l'inscription «ACAB» («All cops are bastards», soit «tous les flics sont des bâtards» - ou «des salauds»). La députée du Grand Conseil s'était attiré de nombreuses critiques.