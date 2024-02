Grisons: un chasseur abat un chien tenu en laisse

Durant la nuit, le tireur a été identifié. Il a reconnu être l'auteur du coup de feu. Titulaire d'un permis de chasse, il possède une arme, a précisé Roman Rüegg, porte-parole de la police. On ne sait pas pourquoi il a tiré. Le Ministère public a ouvert une enquête.

Un chien tenu en laisse a été abattu par un chasseur samedi soir sur une route d'un quartier à Sedrun, dans les Grisons. Le coup de feu a été tiré par un homme de 79 ans habitant le quartier et qui possède un permis de chasse.

Je ne peux pas roter et c'est horrible

Vous avez bien lu: je ne peux pas et je n’ai jamais pu roter. Ce qui peut paraître drôle au premier abord s’accompagne en fait de symptômes considérables. Mais ni moi ni le monde médical, que j'intriguais depuis mon enfance, ne comprenions ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que le Dr Robert W. Bastian publie une étude.

C'était en 2011, j'avais 18 ans et j'étais assise en face de la gastroentérologue qui m'avait déjà fait passer une deuxième œsophagoscopie. La caméra avait certes révélé une nouvelle irritation de mon œsophage, mais elle n'expliquait pas mes autres symptômes, dont des nausées persistantes. Je n'avais aucune idée de s'il existait un lien quelconque avec l'œsophage, mais c'était elle la spécialiste et ça ne coûtait rien de demander. Apparemment, c'était à moi de me remettre en question, comme j'allais immédiatement le constater.