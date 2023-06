Berne: un homme grièvement blessé à l'arme blanche

(Source: communiqué Pol. Cant.)

Dans le cadre de ces recherches, un homme a été interpellé à Liebefeld et conduit au poste de police pour des investigations supplémentaires. Sous la direction du ministère public régional de Berne-Mittelland, la police cantonale bernoise a ouvert une enquête . Un appel à témoin a été lancé.

Ce Romand économise des milliers de francs par an grâce au solaire

Les Suisses privilégient de plus en plus les énergies décarbonées. L'augmentation des commandes de pompes à chaleur et de panneaux solaires semble l'indiquer. Reportage dans le canton de Fribourg, champion national dans ce domaine.

Ces dix dernières années, l'énergie photovoltaïque s'est considérablement développée en Suisse: les panneaux solaires ont baissé de prix et sont plus efficients. Couplés à d'autres systèmes qui ne consomment pas d'énergie fossile, comme les pompes à chaleur et les voitures électriques, ils représentent une alternative décarbonnée — notamment pour les maisons individuelles.