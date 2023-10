Coups de feu et intervention policière dans une école à Genève: ce que l'on sait

Le représentant de la police genevoise explique que dans ce genre de cas de figure, «il faut se barricader et surtout ne pas fuir en courant». (svp/jah)

On ne sait pas qui a déclenché l'alarme et une enquête est en cours pour le déterminer. «Ce genre d'intervention est très rare», nous confirme Alexandre Brahier. La police est actuellement en train de fouiller les lieux.

