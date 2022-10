On ignore pour l'instant l'heure exacte de l'accident. Selon les premières observations, le cycliste aurait perdu la maîtrise de son vélo et chuté sur le trottoir. Il est décédé sur les lieux de l'accident , a annoncé jeudi la police vaudoise.

Un cycliste de 67 ans a perdu la vie mercredi soir alors qu'il circulait à vélo électrique sur la route cantonale reliant Concise (VD) à Vaumarcus (NE). Des personnes qui circulaient en sens inverse sur cette même route ont découvert la victime vers 23h20 et appelé les secours.

Il perd la maîtrise de son vélo électrique et fait une chute mortelle

Plus de «Suisse»

Un homme embarque la tête et le pénis de sa victime à la gendarmerie

Les plus lus

Economies d'énergie: les CFF baissent la température dans les trains

Il fera deux degrés en moins dans les wagons des CFF. Les économies d'énergie sont pointées du doigt.

Dès fin octobre, les CFF réduiront la température dans leurs trains jusqu'à deux degrés dans la mesure du possible. De plus, les convois circulant dans le tunnel de base du Gothard rouleront plus lentement afin d'économiser de l'énergie.