Un soldat suisse décède dans un accident de tir à Bremgarten

En quelques jours, la Suisse est passé des terrasses aux chutes de neige. Faut-il s'étonner du retour du froid fin avril ou du chaud qui l'a précédé? Réponse avec un météorologue.



De la neige et du gel fin avril, la chose n'est pas forcément rare. Mais la vague de froid qui déferle sur la Suisse en ce moment surprend d'autant plus qu'il a fait plus de 25°C le week-end précédent. A certains endroits de Suisse romande, le «delta» de température de près de 30 degrés en quelques jours est saisissant.