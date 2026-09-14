Il y a beaucoup d'anniversaires en septembre en Suisse et ça s'explique

De nombreux anniversaires s’enchaînent en septembre. Un phénomène qui n’étonne absolument pas une démographe lausannoise et qui est confirmé par les chiffres.

Sabine Kuster / ch media

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Dans ma famille, les anniversaires, c’est en août et en septembre qu’on les enchaîne. En remontant de 38 semaines, nous avons donc tous été conçus pendant l’Avent, durant les fêtes ou peu après. Et nous sommes loin d’être les seuls: en Suisse, c’est en septembre que naissent le plus d’enfants. Un phénomène que l’on retrouve dans de nombreux pays occidentaux.

Amitabh Chandra, professeur à Harvard, a poussé le calcul plus loin et conclu qu’aux Etats-Unis, les dates de naissance les plus fréquentes sont les 16, 9 et 10 septembre. L’étude, publiée par le New York Times, remonte toutefois à 2006 et portait sur les personnes nées entre 1973 et 1999. Elle a depuis été abondamment citée. Car si ses conclusions sont toujours valables, elles signifient que les conceptions sont particulièrement nombreuses les deux jours de Noël ainsi qu’à la Saint-Sylvestre et au Nouvel An. En Suisse, le 25 septembre est le jour qui compte le plus de naissances. En remontant précisément de 266 jours, on arrive au 2 janvier.

Comme c’est romantique! Qui aurait cru qu’après le stress de Noël, dont tout le monde se plaint, les fêtes seraient finalement aussi propices aux câlins?

La hausse se voit même sur Google

Laura Bernardi, démographe à l’Université de Lausanne, connaît bien le phénomène. Elle explique:

«Même dans les recherches Google, on constate une hausse, à Noël, des termes de recherche liés au sexe.»

Mais Noël n’est pas la seule fête susceptible de rapprocher les gens, souligne Laura Bernardi. Dans les pays musulmans, les recherches Google à caractère sexuel augmentent également avant la principale fête musulmane, l’Aïd al-Adha, qui dure quatre jours. La date de cette fête change chaque année et les recherches Google se déplacent avec elle.

«Noël fournit une explication sociale au fait que davantage d’enfants naissent chez nous en septembre», explique Laura Bernardi. «Mais il existe aussi une explication biologique.» Celle-ci est liée à la saison: de manière générale, les rapports sexuels sont plus féconds en hiver. Lorsque l’hiver commence tôt, le pic des naissances survient lui aussi plus tôt. Dans les pays nordiques, il précède souvent le mois de septembre. En Estonie, par exemple, il se situe en juillet.

Laura Bernardi explique:

«La chaleur influence aussi bien l’ovulation chez les femmes que la qualité du sperme chez les hommes»

Par ailleurs, davantage de fœtus survivent en hiver qu’en été, car la chaleur provoque un stress physique.

Malgré tout, les naissances ne se planifient pas complètement

Avant les années 1970, le pic de septembre n’existait toutefois pas encore: la plupart des enfants naissaient au printemps et avaient donc été conçus en été. Une hypothèse veut que davantage de personnes vivaient alors au rythme des travaux agricoles et que l’alimentation était meilleure en été, ce qui favorisait la fertilité. Autre possibilité: certains enfants étaient conçus juste après les mariages, qui avaient généralement lieu en été.

Avec l’arrivée de la pilule contraceptive, ce facteur biologique a perdu de son importance. Les grossesses sont devenues plus faciles à planifier et une partie de l’activité sexuelle s’est déplacée vers Noël. «Le stress se concentre surtout sur la période qui précède Noël. Et à une époque où les deux partenaires travaillent, les jours de congé créent une atmosphère propice aux moments romantiques», explique Laura Bernardi. Elle ajoute:

«Aujourd’hui, nous pouvons vraiment planifier beaucoup de choses et nous affranchir largement des contraintes biologiques et des normes sociales. Certains rythmes sociaux perdurent néanmoins. On en retrouve la trace dans le pic des naissances de septembre.»

(trad. hun)