Plusieurs villes romandes manifesteront pour les droits des femmes

Image: sda

En l’absence d’une manifestation nationale le 8 mars prochain, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes aura toutefois son lot d’actions décentralisées. Des manifestations auront notamment lieu dans la majorité des grandes capitales romandes.

Plus de «Suisse»

Pour la coordination romande de la Grève féministe, le 8 mars sera l’occasion de protester contre les injustices, les inégalités et les discriminations, mais surtout de lancer «haut et fort l’appel à une nouvelle grande grève féministe le 14 juin!», écrit l’organisation sur son site internet.

Ainsi, divers rassemblements et manifestations sont annoncés par les collectifs locaux de la Grève féministe. Ce sera notamment le cas à Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Delémont, Genève ou encore Berne, Sait-Gall, Schaffhouse et Winterthour côté alémanique.

La Journée de lutte ayant lieu en milieu de semaine, les personnes sont appelées à descendre dans la rue en fin d’après-midi ou en début de soirée, à l’exception de Zurich où le cortège aura lieu le samedi 11 mars à 13h30.

Actions symboliques

Outre les manifestations, diverses actions symboliques seront menées. Tandis que le collectif fribourgeois annonce une «action surprise» devant le théâtre Equilibre, son pendant jurassien prévoit la construction puis la destruction d’un «mur de la honte». Une soirée consacrée à la thématique de l’égalité, avec courts-métrages et conférence, est organisée par la grève féministe valaisanne à la médiathèque de Sion.

Enfin, diverses associations et organisations indépendantes de la Grève féministe ont annoncé leur propre programme. A Fribourg par exemple, Espace Femme, Solidarité femme et le collectif de broderies féministes s’associent pour diffuser le film El Agua au Cinémotion Rex, suivi d’un échange avec la réalisatrice.

Autre exemple parmi cette liste non exhaustive d’événements épars, une conférence intitulée «Innovation and Technology for Gender Equality», mise sur pied par l’association des Business and Professional Women Suisse, qui défend les intérêts des femmes actives. (chl/ats)