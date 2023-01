«Trop d'emmerdes»: l'Unige veut une femme comme recteur, elles refusent toutes

Faute de candidature féminine, l’Assemblée de l’Unige pensait avoir trouvé la perle rare en la personne du Canadien Eric Bauce, dont l’âge, 62 ans, fut l’un des motifs de refus de sa candidature par le Conseil d’Etat. «Il n’aurait pu faire qu’un mandat, c’était chose possible, défend notre source. Et le temps qu’il aurait mis à se familiariser avec les institutions suisses aurait été compensé par un gain dans des domaines où il a démontré ses compétences, je pense à la recherche de financements, son carnet d’adresses étant fourni.»

«Le but était de présenter au moins une candidature féminine, mais cela n’a pas été possible, faute d’intérêt pour le poste des personnes approchées»

Le gouvernement cantonal a estimé que le poste de recteur, au moment où la Suisse est contrainte de négocier pied à pied des partenariats dans le domaine de la recherche en Europe, doit être occupé par une personne ayant une parfaite connaissance des institutions helvétiques et genevoises. Un détail qui n’en est pas un: aucune femme ne s’était auparavant portée candidate à la succession de l’actuel recteur, Yves Flückiger, arrivé au terme de deux mandats de quatre ans et qui a rempilé le temps qu’on lui trouve un remplaçant. Ou une remplaçante.

