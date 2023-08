Ce lobby suisse a un plan pour limiter vos achats à l'étranger

Les prix avantageux de l'autre côté de la frontière attirent de nombreux consommateurs et consommatrices à l'étranger. Une évaluation nous montre également de quelles régions proviennent les clients suisses.

Benjamin Weinmann / ch media

Qu'il s'agisse de shampooings, de sprays nasaux ou de lotions corporelles, nombreux produits sont toujours moins chers dans le commerce de détail à l'étranger qu'en Suisse — malgré Prix Garantie, M-Budget, Aldi et Lidl. Certes, la pandémie de Covid a provoqué pendant une longue période la fermeture des frontières, entraînant chez certains clients, une plus grande sensibilité aux produits régionaux et à l'aspect durable de leur consommation.

Le porte-monnaie est suisse, mais les prix sont allemands. Le tourisme d'achat est à nouveau en forte hausse. Image: KEYSTONE

Mais la crise du Covid-19 semble désormais lointaine. En revanche, le renchérissement est présent, ce qui devrait rappeler à de nombreux consommateurs les avantages des prix à l'étranger.

Ainsi, le tourisme d'achat a connu une hausse fulgurante au premier semestre.

C'est la conclusion d'une évaluation de l'association professionnelle Swiss Retail Federation, qui regroupe entre autres des commerçants comme Landi, Manor et Orell Füssli. Elle a analysé les transactions par carte de débit et de crédit des six premiers mois de 2023. Conclusion: dans l'ensemble, les paiements dans le commerce de détail dans les pays voisins ont augmenté de 10,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

Forte augmentation

L'analyse montre, en outre, dans quels cantons l'envie de faire du shopping transfrontalier a le plus augmenté. Les cantons tels que Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Genève, Jura, Neuchâtel, Saint-Gall et le Tessin fournissent ainsi les plus fortes contributions à la croissance.

C'est surtout dans les cantons frontaliers que les achats à l'étranger sont appréciés. Image: sda

Des chiffres qui ne réjouissent pas la branche:

«Le tourisme d'achat dans les pays voisins de la Suisse fait partir chaque année 8,5 milliards de francs suisses à l'étranger» Swiss Retail, association suisse des commerces de détail

Les conséquences du tourisme d'achat sur le commerce dans les régions frontalières sont immenses, ajoute-t-elle.

Swiss Retail Federation exprime par la suite ses critiques: «Du point de vue du commerce de détail, la situation est choquante, car le législateur favorise encore plus le tourisme d'achat par de fausses incitations». La consommation en Suisse et à l'étranger continue d'être traitée différemment sur le plan fiscal.

Abaisser la franchise-valeur à 50 francs ?

L'association s'inquiète du fait que la clientèle qui importe des marchandises de l'étranger dans la limite de la franchise-valeur de 300 francs peut se faire rembourser la TVA étrangère et ne doit pas payer la TVA suisse.

C'est quoi le «franchise-valeur»? Aujourd’hui, lorsque vous rentrez de l’étranger ou que vous arrivez en Suisse, vous pouvez importer des marchandises en franchise de redevances – autrement dit: sans payer de taxe en Suisse –, si leur valeur totale n’excède pas 300 francs (franchise-valeur), à condition qu’elles soient pour votre usage privé ou qu’il s’agisse de cadeaux. A noter que la franchise-valeur n’est octroyée qu’une fois par jour et par personne. Pour plus d'infos: par ici

«Swiss Retail Federation demande donc que le double avantage fiscal pour les achats à l'étranger soit adapté de manière à ce que la clientèle suisse ne soit pas moins bien lotie»

Selon l'association, une mise en œuvre pragmatique consisterait à abaisser la franchise-valeur à 50 francs, car la franchise-valeur est un moteur déterminant du tourisme d'achat. Une étude de l'université de Saint-Gall a ainsi montré qu'avec un abaissement à 50 francs, la clientèle effectuerait environ 33% de moins d'achats à l'étranger.

Le communiqué de la branche ne mentionne pas le fait qu'il existe toujours en Suisse, deux géants du commerce de détail Coop et Migros, qui forment un duopole avec des marges brutes supérieures à la moyenne. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les consommateurs au porte-monnaie plus serré franchissent la frontière.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

