La situation difficile dans l'Hexagone fait le bonheur des gérants de station-service suisses (image d'illsutration). keystone

Les Français se ruent sur les stations-services suisses et ça fait des heureux ici

Près d'un tiers des stations-services de l'Hexagone sont à court de carburant. Les frontaliers des cantons de Genève, de Neuchâtel et du Jura n'ont pas tardé à traverser la frontière pour venir remplir leurs réservoirs... et leurs jerricans.

C'est la gabegie en France. La grève des salariés du secteur pétrolier s'éternise. Le ton entre l'Etat et les grévistes se durcit. Le gouvernement a carrément ordonné la réquisition de travailleurs dans certains dépôts. Si un des blocages a été levé du côté d'ExxonMobil, le mouvement est reconduit sur toutes les zones de Total.

Ironie de l'histoire, les cuves desdits dépôts sont parfois pleines à craquer. Pour autant, un tiers des stations-services françaises ne sont pas ravitaillées et sont à vide. Face à cette situation, la tension est au plus haut: de nombreuses bagarres et passages à l'acte violents ont été constatés.

Retour à la normale

Les Suisses avaient pris l'habitude d'aller faire leur plein bon marché en France ces dernières semaines (grâce à l'aide de 30 centimes aux usagers de l'Etat français).

Mais en quelques jours et à cause des pénuries, la situation s'est complètement retournée: ce sont désormais les Français qui viennent se ravitailler en masse sur le territoire suisse.

Deux zones sont particulièrement touchées: Genève, dont la majorité de la frontière cantonale touche le territoire français, et l'arc Jurassien, avec les cantons de Neuchâtel et du Jura.

Genève

Dans le canton du bout du lac, la situation s'est rapidement durcie. La Tribune de Genève explique ainsi que de nombreuses stations-services sont à sec à Annemasse, faute de livraison de carburant. De plus, les préfets des régions voisines de Haute-Savoie et de l'Ain ont interdit aux usagers de remplir des jerricans.

En conséquence, un afflux massif d'automobilistes français vers le sud du canton a causé une pénurie au sein de plusieurs stations-services de notre côté de la frontière. Selon le quotidien genevois, certains automobilistes français n'hésitent pas à venir depuis Grenoble pour y faire le plein, soit un trajet de 150 kilomètres.

Mais il n'y a pas forcément lieu d'en rire: il y a quelques jours, en Haute-Savoie voisine, un jeune français a poignardé à six reprises un père de famille suisse devant ses enfants, à cause de tensions liées aux files d'attentes devant une station-service.

Neuchâtel

Dans le village frontalier des Verrières, les plaques françaises sont visibles en masse, comme le montre ce reportage de Canal Alpha. Pour ce gérant de station-service, c'est une bonne chose:

«A cause du Covid et du franc fort, on a beaucoup souffert du manque de clientèle. Je suis content de cette situation» Shyam Mahadoo, gérant de station, Meudon (NE) canal alpha

Jura

A Boncourt, dans l'Ajoie, ce sont de nombreux Français en provenance de Grandvillard, Belfort ou encore Mulhouse qui viennent faire le plein. Cette frontalière l'explique au micro de la télé locale jurassienne:

«On n'a plus d'essence en France. Cela fait une semaine que je cours un peu partout pour en trouver» Nela, frontalière canal alpha

Nombre d'entre eux repartent d'ailleurs avec un ou plusieurs jerricans remplis:

«Les gens viennent avec des jerricans. Je crois que je vais faire la même chose — mais chut! il ne faut pas le dire» Nela, frontalière canal alpha

En effet, «dans la région de Belfort et Montbéliard, une trentaine de stations étaient mardi en rupture partielle ou complète de stock», indique Le Quotidien jurassien. Tout comme dans le canton de Neuchâtel, cette ruée soudaine sur les pompes suisses réjouit les gérants de station-service:

«Depuis qu'il y a ce problème en France, on a récupéré une partie de notre clientèle et de notre chiffre» Pascale Noirjean, gérante de station, Boncourt (JU) canal alpha

Et d'ailleurs, les frontaliers ne repartent pas tous qu'avec de l'essence: