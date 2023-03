Meurtre sordide d'une escort-girl à Genève: un suspect entendu

Plus de trois ans après avoir été accusé d’avoir tué, calciné et enterré une escort-girl vivant à Genève, un des deux suspects sera entendu par la justice d'Annecy lundi 13 mars. La priorité pour son avocat: prouver qu'il n'y avait «aucune intention de tuer».

Plus de «Suisse»

Lundi 13 mars, Soheil Sabet, 21 ans, doit répondre d'actes de «vol avec violences ayant entraîné la mort» et «atteinte à l’intégrité d’un cadavre» devant la cour d’assises de Haute-Savoie, à Annecy. D'après Franceinfo, le natif d’Évian-les-Bains est accusé d’être impliqué dans la mort d’une escort-girl, en Suisse.

Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 septembre 2019. Marlène Gournay, escort-girl française vivant à Genève, organise un rendez-vous tarifé chez elle avec deux hommes, le Français en question accompagné d'un Suisse. Sauf qu'eux ont un plan: l'ami de Soheil Sabet, dénommé Sonil Caboussat, surprend la femme de 34 ans en l'aspergeant de bombe lacrymogène. Cela avant de la ligoter à l’aide de câbles électriques. Mais l'escort-girl se débat. Les deux hommes tentent alors de la neutraliser en l'étouffant. L'autopsie révèlera que Marlène Gournay est morte par asphyxie.

Marlène Gournay avait été retrouvée en septembre 2019, enterrée dans la forêt de Marin, en Haute-Savoie. Image: dr

A l'époque, Le Parisien dévoile de plus amples informations. On apprend notamment que les deux suspects sont ensuite repérés par les enquêteurs suisses en train de quitter le domicile de l'escort-girl avec une grosse valise. Il s'avère que la trentenaire est à l'intérieur, calcinée. La police retrouvera la malle enterrée dans un village de Haute-Savoie, entre Thonon et Evian-les-Bains.

Ce sujet pourrait vous intéresser: Les espions ukrainiens l'ont récompensée et ça scandalise

50 000 euros en vue

Comment ce rendez-vous a-t-il pu prendre une tournure si sordide? Le Parisien, qui se base sur les déclarations de Soheil Sabet, rapporte que «aucun des deux hommes n'était client» de la femme de 34 ans. Les deux hommes cherchaient en réalité à lui voler 50 000 euros, en liquide. Grâce à son activité, elle avait en effet constitué un début de patrimoine immobilier et une réserve de cash déposée à la banque.

Les deux suspects ont très vite été interpellés, mais dans des lieux différents. Sonil Caboussat en Suisse et Soheil Sabet en France. Le procès de ce dernier doit se terminer jeudi 16 mars. Il encourt une réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à perpétuité. Sonil Caboussat, quant à lui, sera entendu en visio depuis la Suisse mardi 14 mars après-midi en statut de témoin. Pour Richard Zelmati, l’un des avocats du Français s'étant récemment entretenu avec Le Parisien, «tout l’enjeu du procès consistera à démontrer qu’il n’y a eu de la part de Soheil aucune intention de tuer la victime». (mndl)