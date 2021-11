La droite triomphe au Conseil d'Etat fribourgeois

Les candidats au Conseil d'Etat fribourgeois Olivier Curty, Le Centre, Jean-Francois Steiert, Parti socialiste, et Didier Castella, PLR Image: KEYSTONE

A Fribourg, le verdict du 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat n'aura pas réservé de grande surprises. La droite reste majoritaire, le PS perd un siège.

La droite conserve sa majorité au Conseil d'Etat fribourgeois. Les cinq candidats de sa liste d'entente arrivent en tête du 2e tour dimanche. L'UDC revient à l'exécutif après 25 ans d'absence et le PS perd l'un de ses deux sièges en faveur des Verts.

Echec pour la socialiste Valérie Piller Carrard

Le verdict du 2e tour de l'élection au Conseil d'Etat n'aura pas réservé de grande surprise. L'alliance de gauche, qui avait pourtant placé ses cinq candidats dans les huit premiers après le 1er tour du 7 novembre, n'a pas réussi à faire élire au moins trois des quatre prétendants figurant sur son ticket.

Premier le 7 novembre, le président sortant de l'exécutif cantonal Jean-François Steiert (PS) n'est arrivé que septième dimanche, derrière la verte Sylvie Bonvin-Sansonnens, présidente sortante du Grand Conseil, qui a fini cinquième. Les Verts opèrent ainsi leur retour au gouvernement, où siégeait entre 2012 et 2018 Marie Garnier.

Le nouvel échec de la conseillère nationale Valérie Piller Carrard (PS), après celui survenu lors de l'élection complémentaire de 2018 pour remplacer la démissionnaire Marie Garnier, constitue tout de même une petite surprise. Du coup, les socialistes ne parviennent pas à conserver une double représentation qu'il possédait depuis 1981.

Retour de l'UDC

A droite, l'entente bourgeoise a fonctionné au-delà des attentes. Le PLR sortant Didier Castella arrive en tête de l'élection et son collègue Romain Collaud troisième. Le Centre a sauvé la mise, avec les réélections d'Olivier Curty (2e rang) et de Jean-Pierre Siggen (4e), neuvième pourtant après le 1er tour et en grand danger.

A noter qu'avec l'élection du cinquième membre de l'alliance de droite Philippe Demierre, qui termine à la sixième place, l'UDC revient siéger au Conseil d'Etat fribourgeois après 25 ans d'absence. En effet, son dernier représentant au gouvernement était feu Raphaël Rimaz.

Le Conseil d’Etat pour la législature 2022-2026 se compose des cinq élus de droite (Didier Castella, Olivier Curty, Romain Collaud, Jean-Pierre Siggen et Philippe Demierre) et de deux de gauche (Sylvie Bonvin-Sansonnens et Jean-François Steiert). En termes de rapport de forces, c'est le statu quo. (sda/ats)