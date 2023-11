L'université de Genève nomme sa toute première rectrice

Audrey Leuba prendra ses fonctions en avril 2024. Image: watson / unige

La candidate choisie a construit son parcours académique en Suisse et aux Etats-Unis et dispose d'une excellente connaissance des contingences politiques à Genève et au niveau fédéral.

Audrey Leuba sera la première rectrice de l'Université de Genève (UNIGE). L'actuelle doyenne de la Faculté de droit a été désignée mercredi. Elle doit encore être nommée par le Conseil d'Etat.

Elle succédera le 1er avril 2024 au plus tard à Yves Flückiger, a annoncé mercredi l'UNIGE. Le recteur avait accepté de prolonger son mandat après le refus, en janvier, du gouvernement genevois d'avaliser la candidature du professeur Eric Bauce au poste de recteur, ce qui a relancé l'ensemble du processus de recrutement.

Au terme d'une première audition, deux professeures issues de l'UNIGE étaient encore en lice, avait annoncé l'assemblée de l'institution en septembre. Les finalistes ont présenté leur programme au début du mois lors d'une séance publique de l'assemblée. (ats/jch)