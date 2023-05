Le procès pour viol de Tariq Ramadan s'ouvre lundi à Genève

Keystone

L'islamologue genevois Tariq Ramadan comparaît dès lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. Il est accusé d'avoir violé et contraint sexuellement une femme dans une chambre d'hôtel à Genève, en 2008. Tariq Ramadan conteste les faits.

La femme qui accuse Tariq Ramadan d'avoir abusé d'elle a porté plainte en 2018. Elle affirme avoir été séquestrée par le prédicateur et soumise par lui à des actes sexuels brutaux, accompagnés de coups et d'insultes. Les faits se seraient produits dans une chambre de l'hôtel Mon Repos, une nuit d'octobre 2008.

Keystone

La plaignante est une convertie à l'islam. Elle avait rencontré une première fois Tariq Ramadan à l'occasion d'une séance de dédicaces, quelques mois avant les faits présumés. Elle avait ensuite de nouveau discuté avec l'islamologue lors d'une conférence qu'il avait donnée en octobre 2008.

Des démarches qui ont pris du temps

Les avocats de la plaignante, Robert Assaël et son confrère français François Zimeray, ont indiqué que leur cliente «attend avec impatience le procès, sereine et courageuse». Pour leur part, Guerric Canonica et Yaël Hayat, les avocats de Tariq Ramadan, n'ont pas voulu faire de commentaires avant l'audience.

Tariq Ramadan, 60 ans, pourrait également se retrouver devant une cour d'assises en France. En été 2022, le Parquet de Paris avait requis un procès pour des soupçons de viols commis entre 2009 et 2016 sur quatre femmes.

Du dépôt de la plainte au procès à Genève, cinq ans se sont écoulés. Le fait, qu'au début, Tariq Ramadan, sous le coup d'une enquête, ne pouvait pas sortir de France, explique en partie les lenteurs de la procédure. Des auditions ont dû se tenir à Paris.

Le procureur genevois s'est aussi fait transmettre la procédure française. Des démarches qui ont pris du temps.

Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Son père Saïd s'est réfugié en Suisse en 1954. Avant de devenir une figure médiatique, et de capter l'intérêt d'une partie de la jeunesse musulmane avec ses discours, Tariq Ramadan a été durant quelques années enseignant à Genève.

Le procès de Tariq Ramadan est programmé sur deux jours. Il n'est toutefois pas impossible que les débats se prolongent jusqu'à mercredi. (chl/ats)