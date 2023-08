Une piste cyclable sur la route d'Annecy?

Keystone

Des élèves du Collège de Staël ont récolté 3695 signatures pour exiger la création d'une piste cyclable sur la route d'Annecy entre La Croix-de-Rozon et Carouge, un tronçon où la circulation est très dense.

Plus de «Suisse»

Leur pétition a été déposée lundi matin auprès du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

«Malgré le danger considérable auquel sont exposés les cyclistes, dont un grand nombre d'élèves qui doivent emprunter cette route pour se rendre à l'école ou effectuer d'autres déplacements, aucune piste cyclable n'a été aménagée», déplore Miriam Harbarth, l'une des initiatrices de la pétition. Le texte, lancé il y a six semaines, a rapidement fait le plein de signatures.

Au total, plus de 2300 signatures ont été récoltées à la main et environ 1300 en ligne, a précisé la collégienne. La pétition est aussi soutenue par les communes de Plan-Les-Ouates, Troinex et Bardonnex.

Des démarches effectuées en février auprès du canton pour faire évoluer la situation avaient échoué. Selon les autorités, l'importance du patrimoine arboré sur ce tronçon empêche la création d'une piste cyclable.

Mais la protection des arbres ne peut en aucun cas être une excuse pour ne pas assurer la sécurité des cyclistes, rétorquent les pétitionnaires. Ils estiment que des mesures peuvent être prises en respectant les arbres existants.

Les pétitionnaires demandent que cette piste cyclable soit intégrée dans le nouveau plan d'actions de mobilité douce prévu pour 2024. En attendant, Miriam Harbarth effectuera sa rentrée en utilisant son vélo sur la route d'Annecy en redoublant de prudence. (chl/ats)