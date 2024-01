Genève augmente son offre vaccinale en pharmacie

A Genève, 114 pharmacies sont concernées par ces nouvelles opportunités de vaccination. Keystone

Les autorités genevoises souhaitent améliorer les taux de couverture vaccinale, essentielle pour contrôler la propagation des maladies infectieuses.

A Genève, il est désormais possible de se faire vacciner en pharmacie sans ordonnance et dès 16 ans non seulement contre la grippe, le Covid ou la rougeole, mais aussi contre les hépatites A et B, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, la poliomyélite, le papillomavirus, les méningocoques, les pneumocoques, l'herpès et la varicelle. Cette opportunité est valable dans les 114 pharmacies du canton autorisées à vacciner.

L'accroissement de l'offre vaccinale en pharmacie a été rendu possible grâce à une collaboration entre l'Office cantonal de la santé, l'Association professionnelle des pharmaciens et l'Association des médecins du canton de Genève indique lundi le département de la santé et des mobilités (DSM).

Aux yeux des autorités, la vaccination en pharmacie permet d'offrir une accessibilité accrue aux services de la vaccination pour la population.

«Tout comme les médecins, les pharmaciens peuvent jour un rôle crucial dans l'éducation et la sensibilisation de la population aux avantages de la vaccination» Communiqué du DSM

Leur proximité avec la population leur permet de donner des informations sans rendez-vous et de répondre facilement aux questions.

Concernant le remboursement de la vaccination, le DSM met cependant en garde. «Tous les vaccins ne bénéficient pas d'une prise en charge par l'assurance de base», rappelle-t-il. Pour plus d'informations, il est recommandé de consulter les pharmaciens et les médecins. (ats/jch)