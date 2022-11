Poggia s'en va (mais pas tout à fait)

Figure de la politique genevoise et locomotive électorale: Mauro Poggia, leader du Mouvement Citoyens Genevois, ne sera pas candidat à un troisième mandat, mais laisse planer un doute.

A Genève, le conseiller d'Etat MCG Mauro Poggia ne sera pas candidat au premier tour de l'élection à l'exécutif le printemps prochain. A 63 ans et après deux mandats au gouvernement, il pourrait, toutefois, se présenter au second tour.

Oui, c'est bizarre, mais le système politique genevois est ainsi fait que le premier tour se joue à la majorité absolue. Si personne ne passe l'épaule (c'est peu probable), place à un second tour à la majorité relative et cette fois c'est aux partis de présenter quelqu'un. C'est ensuite les sept politiciens ayant reçu le plus grand nombre de voix qui passe.

Le MCG présentera un seul candidat au premier tour pour tenter de conserver son siège à l'exécutif: le chirurgien Philippe Morel, transfuge du PLR.

Actuel président du gouvernement, Mauro Poggia est aussi chef du Département de la sécurité, de la population et de la santé. Il a été aux avant-postes pendant la crise sanitaire. Figure marquante de la politique genevoise, il se bat pour plus de transparence au sein des caisses d'assurance maladie. (sda/ats)