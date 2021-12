Les services de secours ont reçu l'alarme jeudi à 0h43. Ils sont intervenus avec six véhicules, une ambulance et 22 pompiers professionnels, a indiqué le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Dix pompiers volontaires de la commune de Vernier, accompagnés de trois véhicules, leur ont également prêté main-forte, a-t-il ajouté.

A Genève, le Service incendie et secours (SIS) a été appelé, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour un incendie dans les caves d'une tour au Lignon. Les pompiers étaient déjà intervenus la nuit précédente pour un incendie au même endroit. Personne n'a été blessé.

Covid et ski: «Si vous ne voulez plus de touristes, dites-le nous!»

En Centrafique, ils sont accusés de crimes contre l'humanité... et libres

La Suisse est le pays d'Europe qui lutte le moins contre le tabagisme

De fortes taxes et un prix élevé des cigarettes vont de pair avec une baisse de la consommation de tabac, selon une étude. La Suisse est le pays européen où la charge fiscale globale sur les cigarettes est la plus faible. Cela doit changer, exigent deux associations.

Après l'Allemagne, c'est la Suisse qui présente les mesures de contrôle du tabac les plus faibles. C'est ce qu'affirment la Ligue pulmonaire suisse, l'Association suisse pour la prévention du tabagisme (AT) et la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), basée à Winterthour (ZH), dans une étude comparative présentée mercredi à Berne.