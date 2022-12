Des militants condamnés pour avoir manifesté avec des «signaux d'urgence»

Trois signaux de détresse ont été allumés afin d'attirer l'attention sur l'urgence de la crise climatique et d'exiger la fin des investissements dans les énergies fossiles. Le Ministère public genevois a poursuivi les accusés pour plusieurs milliers de francs. Les chefs d'accusation originaux étaient: «souillure de la place et utilisation de signaux d'urgence à des fins de divertissement» . (chl/ats)

Les militants exigeaient plus d'action face à la crise climatique. Trois personnes ont grimpé sur la «Chaise cassée» devant l'ONU pour déployer une banderole avec l'inscription: «End Fossil Finance - Build Just Transition». («Arrêtez de financer l'énergie fossile - Mettez en oeuvre la transition.»)

Les accusés ont annoncé qu'ils feront appel de leurs condamnations, d'autant plus que celles-ci sont justifiées uniquement par cette nouvelle accusation, selon BreakFree Suisse.

Le juge a donné son verdict en mettant en exergue la dangerosité de l'acte des manifestants, selon l'association. Celle-ci pointe que cet élément ne figurait pas dans l'acte d'accusation et que la défense n'a pas pu être entendue à ce sujet.

La justice genevoise a condamné vendredi trois activistes climatiques venus de la Suisse alémanique à une amende de 200 francs chacun pour utilisation non autorisée d'un signal de détresse, a indiqué en soirée le Collectif BreakFree Suisse.

