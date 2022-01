Une enquête est ouverte sur les cas d'enfants maltraités au Foyer de Mancy

Chers lecteurs, on connait votre avis sur le nucléaire (et vous adorez ça)

La cigarette, c'est fini: l'industrie du tabac mise tout sur le vapotage

Les produits alternatifs comme les e-cigarettes ou le tabac chauffé sont en train de prendre le pas sur les cigarettes normales. Du moins en ce qui concerne les dépenses publicitaires de l'industrie du tabac. Quels en sont les motifs?

L'industrie du tabac et ses alliés politiques s'opposent de toutes leurs forces à l'initiative populaire «Enfants sans tabac», qui sera soumise aux urnes le 13 février. La campagne du non parle d'une «interdiction extrême de la publicité pour le tabac» et donne l'impression qu'après le tabac, on ne pourra bientôt plus faire de la publicité pour les cervelas ou le cake aux carottes. Cette stratégie ne semble pas fonctionner: selon un sondage Tamedia de la semaine dernière, 62% des personnes interrogées sont favorables à l'initiative, 36% y sont opposées.